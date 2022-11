Patrol car niratrat, 2 kinalawit

ARESTADO ang dalawang lalaki habang pinaghahanap ang dalawang iba pa na suspek sa pamamaril sa isang mobile car patrol sa Bacoor City, Cavite.

Kinilala ang suspek na si Greg Saavedra y Legara, 30, ng San Pedro, Laguna, na kasalukuyang naka-hospital arrest sa Las Piñas District Hospital dahil sa tama ng bala sa kaliwang balikat at Rolly Torregosa Bongcales, 38, binata, ng Talaba 7, Bacoor City habang pinaghahanap ang isang Alvin Mejia Tabirao at isang di pa nakilalang suspek.

Ang grupo ang suspek sa pamamaril sa isang patrol car ng Bacoor City Police.

Nauna ditp, nakatanggap ng tawag ang Bacoor City police hinggil sa nagaganap na robbery incident sa Bahayang Pag-asa, Molino 3, Bacoor City alas-singko Sabado ng umaga.

Nagsasagawa ng Oplan Sita at police visibility sa lugar sina Patrolman Jopeth Kym Jap at Pat John Carlo Gigantoca, ng Mobile Alpha 3 ng Bacoor CPS gamit ang kanilang mobile patrol car nang paulanin ito ng bala ng apat na suspek na sakay ng pulang Toyota Wigo na may plakang DAY 1667.

Humingi ng police assistance ang sakay ng mobile car patrol at hinabol ang nasabing sasakyan kung saan nagkabarilan at tinamaan si Saavedra at naaresto naman si Bongcales.

Natunton din sa Brgy Talaba ang sasakyan nilang Toyota Wigo.

Narekober ang isang kalibre 38 at apat na bala , isang granada, 2 cellphone at P5,000 cash na pagmamay-ari ng mga biktimang si Roland Barrion y Geocado, 19, at Rodel Elizalde Baldeo, 20, kapwa estudyante, ng Bacoor, Cavite. (Gene Adsuara)