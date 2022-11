Pasabog ang 6 anniv ha! Loisa, Ronnie ‘nagpaputok’ sa dagat

Tanong ng mga fan, ‘engagement’ na ba ang naging ganap/selebrasyon nina Loisa Andalio, Ronnie Alonte, para sa kanilang 6th anniversary, na ginawa sa Angkla Beach Resort, Palawan.

Nagpaandar kasi nang husto ang aktor sa sorpresang dinner date kay Loisa. Sinorpresa ni Ronnie si Loisa sa dinner set-up sa tabing dagat.

Piniringan muna ni Ronnie ang mga mata ni Loisa at dinala sa tabing dagat. Tinanggal ni Ronnie ang piring sabay bigay ng bouquet of flowers sa aktres.

Napayakap si Loisa kay Ronnie nang makita ang table set up.

At ang highlight ng selebrasyon ay ang fire works display sa dagat, na animo ay maagang sinalubong ng magdyowa ang pagpasok ng 2023.

Parang eksena nga `yon sa engagement nina Cong. Arjo Atayde at Maine Mendoza, ha!

Anyway, halos malunod sa kaligayahan si Loisa sa surpresa ni Ronnie, kaya ikinandado na niya ang kanyang puso sa aktor.

“Life with you just keeps getting better…Happy 6 years, thank you Love you. To a lifetime of happy anniversaries,” sabi ni Loisa kay Ronnie.

Hindi rin naman nagpakabog si Ronnie na nag-poste ng mga video ng sorpresa kay Loisa.

“Cheers to two imperfect pieces that fit perfectly together. Happy 6th anniversary beh! I love you,” sabi naman ni Ronnie.

Well, parang kinabog ni Ronnie sina Daniel Padilla, Dominic Roque, na walang pa-fireworks pag anibersaryo nila ni Kathryn Bernardo, Bea Alonzo, ha!

Vice Ganda hiniritan ng mamahaling regalo si Curtis

Binarag na naman ni Vice Ganda ang kaibigang si Anne Curtis at ibinuking ang pagiging “kuripot” nito tuwing Pasko.

Nagkaroon ng pagkakataong ipamukha ni Vice kay Anne ang kakuriputan nito sa pagi-imbita ni Anne sa kanyang mga fan sa Twitter na na mag-donate sa UNICEF.

Makakatanggap ng 10 Christmas cards ang sinumang makakapag-donate ng P1,000.

Sabi ni Anne, maganda itong pangregalo ngayong Pasko lalo’t wala nang namimigay ng Christmas cards sa panahon ngayon.

Nag-comment si Vice at sinabi nitong, “I donate mo nga ako diyan bet ko ng Christmas cards. Abonohan mo muna. Bayaran kita pag nasa mood ako.”

Pumayag naman si Anne at sinabing ito na lang ang regalo nito sa kanilang dalawa ni Ion.

Tumili ng “Noooo!” si Vice at inuhan niyang utakan sa exchange gift si Anne.

Sabi pa ni Vice, “O diba ginamit mo pa ang UNICEF para makatipid ka sa regalo! Noooooooo!!! Ako bibili ng regalo mo sakin. Bayaran mo na lang ipapadala ko sayo resibo!”

Hindi naisahan ni Vice si Anne dahil pumayag ito sa deal.

Tugon ni Anne, “Cge! Same same tayo ha!!!”

Valeen pakakasal na kay Riel

Finally ay engaged na si Valeen Montenegro kay Riel Manuel.

Binahagi ni Valeen ang mga larawan ng proposal ng boyfriend niya, na ginawa sa isang forest.

Makikita sa Instagram ng aktres ang pagluhod ni Riel hawak ang kahon na may singsing.

Magkahalong luha at tuwa ang naramdaman ni Valeen, na nagtatalon pa na parang bata.

Sa video na ipinakita ng aktres, parang eksena sa pelikula na naglakad patungo sa kanya ang boyfriend. Pagharap ni Valeen, lumuhod na ang boyfriend at ipinakita ang singsing.

“What seemed to be an ordinary Thursday, unexpectedly turned into my favorite day. Ladies and gentlemen, my Beyonce!” sabi pa ni Valeen.

Hirit pa ni Valeen, “Easiest YES!!!”