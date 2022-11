Paglaban sa climate change, ngayon na!

Sa panahon ngayon, kailangan po ay magsanib puwersa ang iba’t ibang bansa para sabay-sabay tutukan ang mga isyung nangangailangan ng pansin upang mapabilis ang pagrekober sa idinulot ng pandemya sa sangkatauhan.

Dito po sa nagdaang dalawang biyahe ng ating Pangulong Marcos—sa 40th and 41st Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit na ginanap sa Cambodia at 29th Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) Economic Leaders Meeting (AELM) sa Bangkok, Thailand—napokus ang atensyon ng mga lider sa tatlong isyu tulad ng food security, global health system at lalo na po ang climate action.

At nakakatuwa po na nakita natin sa mga biyaheng ito na parang si Pangulong Marcos ang lumalabas na ‘pointman’ o punong tagasulong sa developing economies na tinatamaan ng hagupit ng climate change. Ipinaalala ni Ginoong Marcos ang pinangako ng mga mayayamang bansa noong 2009 pa.

Natural lamang po na manghingi ng tulong ang mga bansang gaya ng Pilipinas dahil base sa datos at mga pag-aaral ay tayo ‘yung maliit ang GHG emission o greenhouse gases emission pero tayo naman ang unang nalilintikan sa global warming. Ang may malaki pong pananagutan at nagpapalala sa climate change ay ang mga mayayamang bansa, sila ang mas malakas magdulot ng polusyon.

Ang pagtaas po ng temperatura ng mundo ay nagdudulot ng mas malalakas na bagyo, malawakang pagbaha, tagtuyot at iba pang panganib sa klima.

At mistulang kampeon ng mga bansang apektado ng climate change ang ating Pangulong Marcos dahil sa kanyang matibay na paninindigan na dapat tumulong ang mga mayayamang bansa upang maibsan ang matinding epekto ng tumataas na temperatura ng mundo.

Sa APEC forum, inulit ni Marcos ang pangako ng Pilipinas na sasali sa pagbibigay ng solusyon batay sa mga napagkasunduan para maproteksyunan ang kalikasan at mabaliktad ang krisis sa klima. Kasama sa mga kasunduang ito ang United Nations (UN) Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) of 1992 at ang Paris Climate Accords (Paris Agreement) of 2015.

May moral high ground po o “K” ang ating Pangulo na kumamada dyan dahil nga po halos lahat ng umuunlad na bansa ay apektado ng polusyon dulot ng mga mayayamang bansa gaya ng America at China. Bilang ating Pangulo, , tungkulin niya na ipaglaban tayo dahil ang Pilipinas ay isa kung hindi man nangungunang “most vulnerable” o mas tinatamaan at mas nagiging kawawa sa lumalalang panganib hatid ng pagbabago sa klima tulad ng mga malalakas ng bagyo, biglaang pagbaha at matagal na tagtuyot.

Sa AELM Retreat Session ay binalaan ni Pangulong Marcos ang mga lider ng iba’t ibang bansa sa panibagong hamon na tinawag niyang “greatest environmental challenges of all time” na nangangailangan ng matatag at sama-samang aksyon ng mga bansa.

Sa halip na magmukmok sa kabiguan ng mga bansa na tuparin ang kanilang naunang commitment na magbigay ng $100 bilyong financial aid sa mga umuunlad na bansa, ay naglatag si Pangulo ng mga programa sa Pilipinas upang makatulong sa epekto ng pagbabago ng klima.

Sa mga hindi po nakakaalam, ang ating bansa ay nakapokus na sa direksyon ng pagbabawas sa paggamit ng fossil fuel at mas gumagamit ng renewable energy (RE) gaya ng solar at wind power sa paggawa ng kuryente.

Sa APEC CEO meeting sa Bangkok, sinabi ng Pangulo na prayoridad ng Pilipinas ang paggamit ng hydrothermal, geothermal, solar power, wind power at iba pang low-emission energy source. Target ng Pilipinas na itaas sa 35% ang ginagamit na RE sa paggawa ng kuryente sa 2030 at sa 50% sa taong 2040.

Sa ASEAN Summit na ginanap sa Cambodia ay iginiit din ng ating Pangulo ang pangangailangan na sama-samang tugunan ang climate change at ang pagtulong ng mga mayayamang bansa sa mga lubhang naaapektuhang bansa gaya ng Pilipinas.

Hiniling din ni Pangulong Marcos ang pagpapalawak ng kooperasyon ng mga miyembro at nanawagan sa Estados Unidos na suportahan ang pandaigdigang laban sa climate change.

Sa sideline ng ASEAN Summit, kinausap ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau kaugnay ng pangangailangang tugunan ang climate crisis kung saan kanyang binanggit ang kakaibang pinsalang inihatid ng bagyong “Paeng” na nakaapekto sa buong bansa.

Tama ang Pangulo dahil kung ibabatay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) noong Nobyembre 19, ang bagyong “Paeng” ay kumitil ng buhay ng 164 katao, sumira ng P5.8B halaga ng imprastraktura, P7.2B halaga sa agrikultura, at nakaapekto sa 1.47 milyong pamilya o 5.98 milyong indibidwal.

Sa pagdalo naman sa 77th session ng UN General Assembly (UNGA) sa New York noong Setyembre, ipinaalala ng Pangulo sa mga mayayamang bansa ang pagkabigo ng mga ito na magbigay ng pinansyal at teknikal na suporta sa mga bansa na lubhang apektado ng climate change gaya ng Pilipinas.

Napakalaking injustice po ang nangyayari dahil ang mga mahihirap na bansa na wala namang malaking pananagutan sa climate change ay siya pang higit na nagdurusa sa epekto nito sa mundo. Ayon pa kay Pangulong Marcos, “Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to climate change.”

Kaya nanawagan ang ating Pangulo sa mga mayayamang bansa na tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng UNFCCC at Paris Agreement na bawasan ang kanilang GHG gas emission at tulungan ang mga bansa na lubhang apektado ng climate crisis.

Ang ating Pangulong Marcos ay nagpapasimuno na ng pagkilos laban sa climate change pero hindi po natin siya dapat hayaang mag-isa. May maitutulong din tayo bilang mamamayan. Iwasan po natin ang mga bagay na nakakasira ng ating kalikasan.

Maaaring sabihing maliit na kontribusyon lamang ang magagawa natin pero kung lahat po tayo ay kikilos at magmamalasakit sa kapaligiran, malaking bagay pa rin ito. Tandaan, may maitutulong po tayo.

Alalayan natin si Pangulong Marcos sa pag-aksyon laban sa climate change. At ang laban na ito ay ngayon na!