Magkakapatid na Angela, Stephanie, Micaella kabugan sa hubaran, lampungan

Ngayon lang ako naka-experience ng mga magkakapatid na pare-parehong palaban sa paghuhubad sa harap ng kamera.

Pare-parehong palaban, at nagsama pa sa isang pelikula, ang ‘Bata pa si Sabel’ na mapapanood sa Vivamax, ha!

Kabugan nga nang pagpapasilip ng alindog ang magkakapatid na sina Angela Morena, Stephanie Raz, Micaella Raz.

“Masaya kami nagsama-sama kami sa isang movie!”

“Masaya siyempre, kasi in full force talaga ang Raz sisters. Imagine, tatlong magkakapatid in one movie, at lahat palaban!” sabi naman ni Micaella.

Anyway, si Angela ay 23. Si Stephanie ay 21. At 20 naman si Micaella.

Dahil launching movie ito ni Micaella, na siya nga ang gumaganap bilang si ‘Sabel’ kaya mas bigay todo talaga siya sa mga eksena niya.

“Kaya ang lagi kong sinasabi sa kanya, huwag lalaki ang ulo. At lagi naman kaming nandito para sa kanya, sa kanilang dalawa!” sabi ni Angela.

Ano gagawin mo pag lumaki ang ulo ni Micaella?

“Kukurutin ko ang singit! Hahahaha!” sabi ni Angela.

Pero, ano ang reaksiyon nila pag nakikita nilang nagpapaseksi ang mga kapatid nila?

“Gusto ko ngang manood sa kanila. Lalo na dito sa ‘Bata pa si Sabel’ gusto kong makita ang mga bed scenes nila. Gusto ko silang alalayan talaga! At siyempre, suportahan sila!” sabi ni Angela.

“Ako kasi nahihiya, ayoko na pinapanood nila ako!” sabi ni Stephanie.

“Kahit makulit si Ate (Angela), umaayaw talaga ako. Imagine, naghuhubad ako tapos nasa harapan sila!” sabi pa ni Stephanie.

“Ako, okey lang! Sabay nga kami maligo ni Ate (Angela)!” hirit ni Micaella.

“So, okey lang kahit makita nila akong naghuhubad!” giit pa ni Micaella.

Anyway, si Stephanie raw ang pinakamabait sa kanilang tatlo, dahil sya ang pinakatahimik.

“Hindi kasi ako palakibo, kaya siguro!” sabi ni Stephanie.

Si Angela naman daw ang pinakamataray.

“Dahil panganay siguro ako, kaya ako ang mataray. Pero mabait din naman ako. Gina-guide ko sila palagi!” sabi ni Micaella.

Sino naman ang pinakamalandi sa kanila?

“Ako siyempre! Hahahahaha!’ tili ni Micaella.

“Eh kasi, feeling ko sexy ako, kaya ganun. Sabi nga nila, if you have it, flaunt it! Hahahaha!

“Proud malandi ako! Hahahahaha!” sabi pa ulit ni Micaella.

Anyway, hitik sa kangkangan, pero bongga rin ang aktingan, at kuwento ng ‘Bata pa si Sabel’ na dinirek ni Reynold Giba, at prodyus ni Direk Brillante Mendoza.

At yes, sobrang tapang ni Micaella, na binuyangyang talaga ang lahat ng sulok ng kanyang katawan. Nakakaloka ang eksena nila ni Benz Sangalang, na gumanap na asawa niya, dahil talagang nilamutak, sinimsim ang kanyang malulusog na boobey, ha!

Siyempre, hindi rin naman pakakabog sina Angela at Stephanie, na may kanya-kanya ring pasabog.

At sa mga beki naman, maloloka rin kayo sa mga pasilip na ‘talong’ na buhay na buhay, ha!

Dapat lang ay mabilis ang mga mata niyo, no!