‘Magdyowa na sila!’ Julie Anne pinagsigawan pagmamahal kay Rayver

Super punong-puno ang Newport Performing Arts Theater sa sangkatutak na mga fan na pumila ng maaga para sa concert nina Asia’s Limitless Star Julie Anne San Jose, at Total Heartthrob Rayver Cruz, ang ‘JulieVerse’.

Makikita nga sa Instagram story ni Kapuso PR Girl kung gaano kahaba ang pila noong Sabadi ng gabi para sa concert ng dalawa.

“’Yung journey namin ni Rayver as artists, as people, ‘yun ang na-share namin sa fans namin. I could say na personal siya for the both of us,” sabi ni Julie Anne.

Pero siyempre, ang pinakapasabog sa lahat ay ang pag-amin ng dalawa sa kung gaano nila kamahal ang isa’t isa.

“Julie, I love you! I love you so much!” kinikilig na sabi ni Rayver kay Julie na masayang-masaya.

Si Julie naman, tila nabigla, parang hiyang-hiya, at lumayo sandali, pero ramdam mong kilig na kilig, ha!

“Ray, ano ba ‘to? Hahahaha!

“I love you too!” sigaw rin ni Julie kay Rayver.

Grabe nga ang tilian ng lahat ng mga fan sa venue, na akala mo ay nagpakasal na talaga ang dalawa, ha!

Well, concert official na nga ito, di ba? Hayagang pag-amin ng pagmamahal nila sa isa’t isa.

Anyway, ang JulieVerse ay original concept ng GMA Synergy – the same team behind the 2022 New York Festivals TV and Film Awards Silver Medalist “Limitless: A Musical Trilogy.”

“Limitless: A Musical Trilogy – Breathe” was recently conferred with Best Digital Advertisement – Public Service category at the 44th Catholic Mass Media Awards.

Sa ‘Limitless: Heal’ ay sinamahan nga ni Rayver si Julie as her special guest and together they explored the mysterious beauty of Siquijor.

Sa ‘Limitless: Rise,’ naki-duet naman si Rayver kay Julie, revealing that it was her who inspired him to share his talent in playing the guitar to a bigger audience.

“Kasi noong nag-guest last time si Rayver sa Limitless, medyo partial lang ‘yung production number na ginawa niya, ‘yung numbers na ginawa rin namin. Eh ngayon, marami na silang nakitang numbers namin together,” saad pa ni Julie.

“Ang main purpose ko talaga is makita ng mga audience namin kung papano nabuo ang JulieVerse through the concert. Salamat at na-feel good talaga sila sa concert na to,” sabi naman ni Rayver.

Siyanga pala, this one-of-a-kind event is directed by Paolo Valenciano. (Rb Sermino)