Jaycee Marcelino, Zamboanga swak sa MPBL National Finals

Isang drive ni Jaycee Marcelino ang nagtakas sa Zamboanga Family’s Brand Sardines kontra Batangas City Embassy Chill, 67-66, at agawin ang titulo ng South Division sa OKbet-4th Maharlika Pilipinas Basketball League 2022 Playoffs na handog ng Xtreme nitong Sabado ng gabi sa Vitaliano Agan Coliseum sa Zamboanga City.

Baon sa 19 puntos sa third quarter ang Zamboangueños, 35-54, nang rumatsada sa tinapos na salaksak ni Marcelino sa huling 39 na uegundo upang kumpletuhhin ang balikwas at pumasok sa National Finals katapat ang North Division titlist Nueva Ecija Rice Vanguards.

Kinumpleto ni Marcelino ang makinang na gabi sa 14 points, 7 rebounds at 5 assist para sa tapusin ang serye sa 2-1 tapos maunahan sa opener ng karibal.

“I gave credit to my boys, They never gave up.I never doubted the team. I know they will deliver in the end,” bulalas ni Zamboanga coach Vic Ycasiano. (Annie Abad)