‘Fame, Flashdance’ Irene Cara pumanaw sa edad na 63

Pumanaw na sa edad na 63 ang sikat na American-Latino pop stars noong ’80s na si Irene Cara sa kanyang tahanan sa Largo, Florida.

Bago pa man nagkaroon ng isang Jennifer Lopez, si Irene ang tinaguriang original Bronx Girl na sumikat dahil sa kanyang talento sa pag-arte at pagkanta. Kabilang sa mga hit singles niya ay ang Fame, Flashdance… What A Feeling, Anyone Can See, Why Me?, The Dream, Breakdance and Out Here On My Own.

Nanalo si Irene ng Oscar at Golden Globe for best original song at Grammy Award for best female pop vocalist in 1984 para sa Flashdance… What A Feeling.

Ang naturang song ay nag-rank 38 on Billboard’s All-Time Hot 100 Songs for 40 years. Ang original motion picture soundtrack abum ng Flashdance ay bumenta ng higit sa 10 million copies worldwide in 1983.

Noong mga panahon na iyon, ang net worth ni Irene ay $4 million.

Born in Irene Cara Escalera on March 18, 1959 in The Bronx, New York City, she was the youngest of five children. Father was Puerto Rican and mother was Cuban. Sa edad na 3, sumali si Irene sa Little Miss America pageant kunsaan umabot siya sa five finalists. Unang TV appearance niya ay sa Original Amateur Hour and Johnny Carson’s The Tonight Show. In 1971, naging regular siya sa PBS educational program na The Electric Company at nag-aral siya sa Professional Children’s School in Manhattan.

In 1980, ginawa siyang bida sa pelikulang Fame pagkatapos siyang i-cast muna bilang dancer. Pero dahil nakitaan siya ng husay sa pag-arte, binigay sa kanya ang lead role bilang Coco Hernandez.

Lumabas din si Irene sa mga pelikulang DC Cab, City Heat, Sparkle, Certain Fury at sa TV-movies na Roots: The Next Generations and Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones. Gumawa rin siya ng ilang off-Broadway musicals.

Kinasal si Irene sa stuntman and film director na si Conrad Palmisano noong 1986. They divorced in 1991. (Ruel Mendoza)