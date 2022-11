Erwan sobrang takam: Anne pinatunayang siya pa rin ang dyosa

Dyosa na dyosa pa rin talaga, hindi lang sa kanyang mister na si Erwan Heussaff, si Anne Curtis, tila na-validate lalo sa mga recent Instagram posting nilang dalawa habang nasa beach.

Naunang nag-post ng short video si Erwan kunsaan kitang-kita ang napaka-seksing katawan ni Anne in her white two-piece bikini, habang tila nakikipaglaro ito sa alon.

Sa caption ni Erwan, mararamdaman kung gaano siya ka-proud sa kanyang misis at tinawag din itong isang dyosa. Mapi-feel mo ngang hindi nababawasan ang ‘pagkatakam’ niya kay Anne kahit matagal na silang mag-asawa.

Sabi niya, “Dyosa in her elements. Nature wins.”

Pero nagbiro na, “P.S. if you don’t hear from me in the next 24 hours, send help.”

Dahil nga `yon sa akward moment ni Anne na pinost. Pero kinagiliwan ng mga netizen.

Sa sariling post ni Anne, dito nag-comment maging ibang celebrities na dyosa raw itong talaga. Siya talaga ang dyosa.

At sabi pa, “grabe walang puson kahit nanganak na!”

‘Kapit lang tol’ Vhong Navarro iniyakan ni Ion Perez

Hindi man palaging napag-uusapan sa It’s Showtime, pero walang duda na palaging naiisip ng mga host ng show ang kanilang kasamahan at kaibigan na si Vhong Navarro.

Si Ion Perez na nag-celebrate ng kanyang birthday sa show ay para kay Vhong ang naging mensahe at kahilingan.

Ayon kay Ion, “Ang wish ko, may dalawang tao kasi na malapit sa akin na pinagdadaanan sila ngayon.

“Unang- una, si Brad Vhong nga. Kapit ka lang ‘tol kasi, dumating din ako sa sitwasyon na ‘yan na feeling mo, kinalimutan ka na ng mga tao.

“‘Wag ka lang bumitaw ‘tol, kumapit ka lang sa paniniwala na may mabubuti pa rin tao. Kaya kapit lang ‘tol.”

Hindi na naman napigilan ni Ion na mabasag ang boses at maluha nang sabihin niya ang ikalawang taong malapit sa kanya at may pinagdadaanan, ang kanyang kapatid, ang ate raw niya na may sakit.

Sabi niya, “‘Wag kang sumuko kasi, gusto kong makabawi sa‘yo sa lahat ng sinakripisyo mo sa amin.”

At sabi naman ni Vice Ganda sa kanyang asawa, sana nga raw ay mapakinggan at ipagkaloob ng Panginoon ang kanyang mga kahilingan.