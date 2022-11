Dyosa, walang kupas: Aiko, Ara todo samba sa ganda ni Kristine Hermosa

Kinontra ng mga kapwa artista, mga fan, mga netizen, ang chika ni Kristine Hermosa sa Instagram, tungkol sa latest photo niya, na kung saan ay nakatingin siya sa itaas, at kitang-kita nga ang kagandahan niya.

Sabi kasi ni Kristine, “Aging!” na raw siya.

Tungkol nga `yon sa ‘smile’ at kung ano ang maidudulot nito sa isang tao.

“Wrinkles will only go where the smiles have been.”

“It’s important to have a twinkle in your wrinkle.”

Ganiyan nga ang mga kasunod na post ni Kristine.

Pero `yun nga, agad-agad na humamig ng sangkatutak na mensahe ang post na ‘yon ni Kristine, at lahat ay tinutulan ang chika niya.

“Aging ba ‘yan? Asan sis? Miss you!” sabi ni Ara Mina.

“Parang hindi halata naman. Saan part? Waley!” hirit ni Konsehal Aiko Melendez.

“Ganda naman. Parang hindi ko kita ang aging diyan!” sey ng sister niyang si Kathleen Hermosa.

“If this is what aging is, ano lang tawag sa aming madla, naagnas?” sabi ni ms.saharacc.

“Aging? Yes, age mo lang. But not your gandang face, ha!” sabi ni witty_beauideal.

“Parang hindi naman. Dyosa pa rin eh!” saad ni chelltotots29.

“Ageless and timeless beauty!” say ni glaizagerochi.

Well, eh kasi naman, sa totoo lang, hindi nga tumatanda si Kristine. Hindi kumukupas ang kagandahan niya, na kinabaliwan ng marami noon pa man.

Na kahit lima na, o anim (pati si Oyo Sotto) ang inaalagaan niya, labas na labas pa rin ang kagandahan niya, na parang hindi nangangarag, ha! (Rb Sermino)