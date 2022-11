DOE: LPG tuloy pagsirit, langis may rollback

Posibleng muling pumalo pataas ang presyo ng liquefied petroleum gas (LPG) pero tuloy ang aasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo, ayon sa Department of Energy (DOE).

Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau director Atty. Rino Abad na ang buwan ng November at December ay kadalasan ay ilang buwan na may impact period sa LPG inventory build-up.

“Malaki po talaga ang [chance]. Ayaw kong sabihin na 100%, wala pa akong hinahawakan na report, pero malaki ang tsansa na magkakaroon pa rin tayo ng increase,” sinabi nito.

“Ang comfortable talaga ako na January, February, at March, ay medyo mag-e-ease out ‘yan kasi ‘yan po ay utilization period na,” dagdag ni Abad.

Sa papasok na buwan ng Disyembre, posibleng madagdagan ng P3.50 per kilogram, at itataas sa LPG habang ang AutoLPG prices naman ay P1.96 per liter, ayon sa anunyo ng Petron Corp.

Sa likod nito sinabi ni Abad na magpapatuloy ang pagbaba sa presyo ng krudo.

“Malaki po ang tsansa na, again, tumuloy probably for another more week… Sa darating na linggo, talagang nakikita na tingin ko, may tsansa pa rin na may tumuloy ang mga rollback. ‘Yan po ay very clear sa nangyayari,” dagdag nito,

Naunang sinabi ng industry na posibleng bumaba ng per liter ang diesel ng P3.90 hanggang P4.20 habang P1.20 hanggang P1.50 kada litro naman sa gasolina. (Kiko Cueto)

