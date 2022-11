DBM binida baryang wage hike! Kahit 3-in-1 coffee ‘di pasok sa budget

“Anong umento sa mga kawani ng gobyerno sa 2023 [ang] ipinagmamalaki ng DBM (Department of Budget and Management) gayung ni hindi makabili ng 1 sachet ng 3-in-1 coffee ang barat na umentong binigay ng pamahalaan sa nakaraang apat na taon?”

Ito ang patutsada ni Alliance of Concerned Teachers (ACT) chairperson Vladimer Quetua sa DBM na nasa ilalim ng pamumuno ni Secretary Amenah Pangandaman, dahil P4.85 lamang umano ang magiging umento sa pang-araw-araw na minimum na sahod ng mga manggagawa sa gobyerno mula pa noong 2018.

Ang pahayag ay ginawa matapos tiyakin ng DBM sa mga manggagawa ng gobyerno na magkakaroon ng taas sa suweldo sa 2023 sa ilalim ng Salary Standardization Law 5.

Batay sa kalkulasyon ng grupo, ang mga manggagawa sa gobyerno sa ilalim ng Salary Grade (SG) 1 ay tumatanggap lamang ng pagtaas ng P106 buwanan o P4.85 kada araw mula 2018 hanggang 2022 dahil sa tumataas na inflation.

Ayon sa ACT, ang kabuuang pagtaas ng sahod sa nakalipas na apat na taon ay P2,061 para sa antas ng suweldo.

Sinabi ni Quetua na ang mga empleyado ng SG 1 ay kasalukuyang tumatanggap ng P12,517 buwanang sweldo, mas mababa sa basic pay ng mga minimum wage earner sa National Capital Region (NCR), na P570 araw-araw o P14,820 kada buwan.

Samantala, ang mga empleyado ng SG 1 ay nakatakdang makatanggap ng P13,000 simula Enero 1, 2023, kasunod ng kaapat na tranche ng Salary Standardization Law 5 na nilagdaan noong administrasyong Duterte.

Giit pa ni Quetua, humihiling sila ng P33,000 minimum salary para sa mga manggagawa sa gobyerno, bilang karapatan nilang mabuhay, batay sa sariling datos ng gobyerno sa family living wage.

“Alongside, we demand for a four-grade adjustment to teachers’ salaries, starting from the upgrading of Teacher 1 positions from Salary Grade 11 to Salary Grade 15, for their pay to be at par with those of other professionals with comparable qualifications, such as the uniformed personnel and nurses,” dagdag pa niya.

Una rito, sinabi ng DBM na nasa P47 milyon ang inilaan sa Governance Commission para sa GOCCs sa ilalim ng proposed 2023 budget para pag-aralan ang government compensation structures. (Dolly Cabreza)