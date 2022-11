Daniel Quizon nagkampeon sa Asian Junior Blitz Chess

MULING niladlad ni top seed International Master Daniel Quizon ang galing nang magkampeon sa 41st Asian Juniors and Girls Chess Championships 2022 blitz (boy’s division) nitong Biyernes sa Knights Templar Ridge Hotel sa Tagaytay City.

Lumikom ang 17-anyos na Pinoy ng pitong puntos sa likod ng anim na panalo, dalawang tabla at isang talo upang giyahan ang gold-silver medal finish ng ‘Pinas.sa 32-player, 11-nation, nine rounds Swiss system.

Sinilo ni 15th seed IM Eric Labog Jr., 19, ang pilak na medalya sa nilistang 6.5 markers sa event na inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines na nagsabak ng 16 na player. Ang pangulo ng Philippine Olympic Committee at alkalde ng Tagaytay na si Abraham Tolentino ang naging punong abala.

Kapareho ni Labog ng puntos si fourth seed Mongolian IM Sugan Gan-Erdene na dinaig niya sa tiebreak upang tanso ang mapasakamay ng dayuhan.

Si No. 16 untitled Khuong Duy Dau ng Vietnam ang pumang-apat sa 6.5 din pinuntos. Pumanlima ang isa pang pambato ng mga Pinoy na si ninth seed IM Michael Concio Jr. na pumuntos din ng 6.0. Siya ang namayagpag sa rapid (boy’s) ng torneo noong Nov. 18.

Swak sa Magic 10 sina Indians 8th seed IM Ramesh Avinash (pang-6) at sixth seed untitled Chatterjee Utsab (pam-7), eight seed untitled Ramadhan Dziththauly ng Indonesia (pang-8), second seed Saha Neelash ng India (pang-9) at 14th seed Indonesian Fide Master Daniel Hermawan Lumban Tobing (pang-10).

Sa 20-player blitz girl’s, wagi si eight seed Woman FM Patil Bhagyashree ng gold sa 7.0-point, kalahating puntos ang agwat sa nag-silver na si third seed WIM Nazerke Nurgali ng Kazakhstan. Sinabit ang bronze kay top seed Indian WIM Ravvi Rakshita (6.0).

Sa limang Pinay, top performer si 10th seed Rinoa Mariel Sadey na pumampito sa 5.5 pts. (Elech Dawa)