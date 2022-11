Dahil sa disc bulge: Ina Feleo bawal nang mag-work out

Pahinga muna ang aktres na si Ina Feleo sa kanyang mabibigat na workout dahil sa pag-diagnose sa kanya na meron siyang disc bulge.

Sa Instagram post ni Ina, sinabi niya na dahil sa nakitang disc bulge, hindi na niya puwedeng gawin ‘yung mga dating high intensity workouts niya na inaabangan ng netizens sa kanyang YouTube channel.

“Diagnosed with a disc bulge so I need to lessen my weights and focus more on low-impact exercises like Pilates and Yoga, or just chilling by the beach #listentoyourbody,” captipn pa ni Ina.

Ang disc bulge ay ang pag-usli ng outer layer ng disc sa ating spine dahil sa wear and tear na dala ng pagtanda ng isang tao. Maaari itong maging sanhi ng pain sa puwetan, binti at likod ng isang tao o maka-apekto sa paglalakad nito. Iba ito mula sa herniated disc kung saan nagkakaroon ng crack ang outer layer ng disc.

Isa pa namang fitness buff si Ina at naging bahagi na ng kanyang daily routine ang mag-workout. Pero dahil sa disc bulge, kailangan niyang maghinay-hinay na sa dating ginagawa niyang workout.

Samantala ay kabilang si Ina sa cast ng teleserye na Hearts On Ice na bida sina Xian Lim at Ashley Ortega.

Muling ngang binalikan ni Ina ang first love niya na figure skating. Kinailangan daw niyang mag-train ulit para muli siyang masanay sa pag-figure skate na matagal na raw niyang hindi ginawa. (Ruel Mendoza)