Angelo Nicolas Almendras, NU Bulldogs lumapit sa walis-titulo

UMANGAS si Angelo Nicolas ‘Nico’ Almendras upang akbayan ang National University sa 25-19, 25-21, 25-19 panalo kontra University of Santo Tomas sa Game 1 best-of-three finals ng 14th V-League 2022 Men’s Collegiate Challenge Linggo ng hapon sa Paco Arena sa Maynila.

Tumikada si Almendras ng 13 points kasama ang 14 excellent receptions para isampa ang Bulldogs sa 1-0 lead ng torneo na pinatatakbo ng Sports Vision at mga suportado ng Asics, Beyond Active Wear at Mikasa.

Nag-ambag pa sina Michaelo Buddin at Kennry Malinis ng tig-11 puntos para sa Bustillos-based squad na lumapit sa pagwali sa kampeonato.

“Maganda ang pinakita ng mga bata namin. Kita naman sa endgame, nakuha namin ang mga gusto naming mangyari like yung blocking, opensa namin, lahat nagtutuloy-tuloy,” suma ni Bulldogs coach Dante Alinsunurin.

Kumana sina Jay Rack Dela Noche at Ybañez ng tig 10 pts. para sa Tiger Spikers pero nakapagpakawala ng 27 errors ang kampo.

Kumana naman ng walong puntos si Gboy De Vega para sa balibolista ng España na kailangan manalo sa Game 2 para makahirit ng winer-take-all.

“Importante agresibo kami. Pagtatrabahuhan pa rin namin sa practice at tuloy tuloy pa rin ang ginagawa namin,” sey pa ni Alinsurin.

Sa Miyerkoles ng alas-2:00 ng hapon ang Game 2. (Elech Dawa)