5 binibentang bebot na Vietnamese nasagip

Nasagip ng mga operatiba ng Southern Police District (SPD) ang limang babaeng Vietnamese na nakatakda sanang ibenta para sa panandaliang aliw habang arestado ang dalawang dayuhan sa ikinasang entrapment operation nang makapasok sa kanilang taguan ang isang pulis na umaktong customer kamakalawa ng gabi sa isang condominium unit sa Parañaque City.

Sa report na nakalap sa tanggapan ni National Capital Region Police Office Regional Director, P/BGen. Jonnel Estomo, nailigtas ang limang babaeng Vietnamese na kinabibilangan ng dalawang nasa edad 27, isang 25-anyos, 29 at 31-anyos na itinago sa condo.

Kinilala ni SPD Director P/BGen. Kirby John Kraft, ang mga suspek na sina Huang Diyong, 37, Chinese national, at isang babaeng Vietnamese na si Ha Thi Ut, 26-anyos, kapwa maintainer ng condo na nahuli ng mga tauhan ng District Special Operations Unit (DSOU) sa Tower C, Bayshore I Residence, Barangay Tambo alas-2:30 ng madaling araw.

Nabuking ang operasyon ng mga suspek nang mag-report sa pulisya ang isang dating nakatakas na recruit kaugnay sa mga ibinebentang dayuhang babae para sa panandaliang aliw.

Agad na isinagawa ng pulisya ang entrapment operation matapos umaktong customer ang isang pulis at nakipagtransaskyon sa mga suspek.

Inaresto ang mga suspek makaraang ibigay na ang bayad para sa babaeng napili.

Nakumpiska mula sa mga suspek matapos tanggapin ang marked money na P1,000 genuine bill at 51 piraso ng P1,000 boodle money, isang Toyota Fortuner na may plakang NBK 1912 at Apple iPhone 14 Promax.

Dinala ang mga nasagip na babaeng Vietnamese sa SPD Woman and Children’s Protection Desk. (Vick Aquino)