‘Wag niyo kontrolin buhay ko’: Alden sinisi sarili sa ‘gulo’ kay Maine

Sa presscon ni Asia’s Multimedia Star Alden Richards sa Cebu para sa primetime series nila na “Start-Up PH” nagsalita na at sumagot na ang actor sa hindi mamatay-matay na isyu ng ilang AlDub fans.

At dahil nagsalita na nga si Maine Mendoza, daming nagde-demand kay Alden ng reaksiyon niya at may nagsasabi pa na kaya hindi siya nagsasalita, kasi totoo nga na kasal at may anak na sila.

So nagbigay na nga ng pahayag si Alden. At inaako niya ang responsibilidad kung bakit hindi nga nauwi sa totohanan ang on-screen romance nila ni Maine.

Pero ilang beses na rin naming naringgan si Alden na hindi man sila nagkatuluyan ni Maine o naging romantically involved in real life, sobrang okay raw ang relationship o friendship nilang dalawa ngayon.

Na ‘di nga natin masabi na baka kung naging sila talaga, baka by this time, magkaaway pa sila.

Sabi rin ni Alden, “Were grateful but I make a stand to not let people control my life. Ito ang prinsipyo ko sa buhay. Hindi ako property ng kahit sino. I have my own choices. I have my own decisions so I stick to that.”

Nasabi rin daw ni Alden na minsan, very unfair sa industry na dahil sa loveteam, nagkakaroon ng pressure sa parehong individuals. At siyempre nga naman, hindi naman mapi-please ang lahat.

Christian tinawag na gago, bobo mga basher

Sunod-sunod ang mga tweet ni Christian Bables. Pinagtuunan niya ng pansin at sinagot na talaga ang mga tanong at ang kadalasang impression sa kanya na in real-life— bading, beki o bakla naman siyang talaga.

Pinanggagalingan nito ang husay niya sa pag-portray ng mga gay role.

Kaya sabi ni Christian na talagang may pinatulan na basher at napamura na, “Now let’s talk about my craft as an actor, anong gagawin ko? Hindi ko na lang gagalingan sa mga roles na binibigay sakin para lang pumasok sa standards mo ng pagiging straight na animal ka? Nope. Never gonna happen. Watch Signal Rock on Netflix. Sarap mong takungin sa cornea eh.

“Imagine how excruciating it is for someone to be mocked and to be made a laughing stock, just because of their looks and their made up as a person na hindi pumasa sa standards at ego ng mga kagaya mong utak munggo. Itigil mo yan. Para bago ka mamatay, fresh ka gagu.”

Sabi pa niya, “This will be the last time na papatulan ko ang kamangmangan na ito. Let’s put it this way, what you see is what you get. Don’t ask for an explanation coz the world doesn’t revolve around you and your ego. Basta wag kakalimutang rumespeto. Piliing umunawa kesa sa makapanakit. Oki?”

At hindi pa rito nagtapos. Sabi nga niya, okay rin daw palang pumatol minsan at mag-release ng saloobin niya.

Aniya, “Guys sarap makipagbardagulan minsan sa mga brainless. Minsan lang… it’s liberating, and such a relief tbh. Ganito siguro yung feeling nung mga sumasali sa purge. Hehehe have a great day ahead, everyone! Makapag heels nga papuntang trinoma. Tomboy ako guys ah. Hahahaha.”