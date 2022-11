UN expert sisilipin mga child abuse case sa PH

Bibisita sa Pilipinas ang isang United Nations (UN) special rapporteur para silipin diumano ang pangangalaga ng bansa sa mga bata laban sa iba’t ibang pang-aabuso at pagsasamantala.

Sa isang pahayag ng UN, darating at mananatili sa bansa si Mama Fatima Singhateh mula Nobyembre 28 hanggang Disyembre 8 para alamin ang progreso ng pamahalaan sa kampanya laban sa child prostitution at pornography at iba pang ayon ng pagsasamantala katulad ng child trafficking, ang kalagayan ng mga batang nakatira lamang sa lansangan, at ang pagbebenta ng bata sa pamamagitan ng ilegal na pag-aampon.

Inimbitahan diumano ng gobyerno si Singhateh at maglilibot din ito sa Bohol, Cebu, Cotabato, Manila, Pampanga at Valenzuela kasama ang mga kinatawan mula sa ehekutibo, lehislatura, hudikatura, mga lokal na opisyal at civic society.

Ayon sa UN, gagawa ng report si Singhateh sa kanyang pagbisita sa Pilipinas at kanya itong isusumite sa Human Rights Council sa Marso 2024.