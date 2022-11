Tuta enjoy sa ginawang DIY bisikleta

Mahilig ka bang mag-bike? What if sabihan ko sa’yo na pati mga pet ngayon ginagawa na rin ito?

Umani nga ng kwelang komento online mula sa madlang pipol ang video ng isang tuta na nakasakay sa bisikleta.

Pinost ito ng tiktok user na si @everywherejovan. Nakatanggap ang naturang video ng nasa 6 milyong views, 446.5k likes, 4,881 comments mula sa mga netizen.

Ang tuta ay pinangalanan nilang ‘Binsoy’ na kinumpirma niya sa comment section na isang aspin breed. Mapapanood sa video ang cute na cute na tuta na tila komportable at kalmadong nakaupo sa do-it-yourself (DIY) na bisikleta na gawa sa mga kahoy.

Bukod dito, aliw ang huling parte ng video sapagkat makikita rito ang pagsemplang ng kanyang sinasakyan sabay tayo nito na animo’y walang nangyari.

Ilan sa mga comment ng mga netizen:

Tulad na lamang ni @maespamsss, ani, “Aso be like : okay na? sumaya naman kayo? kasi ako hindi AHAAHAHA.”

Tila naawa naman si @vugihuki, “HAAHAH pero sana may sumalo po sa dulo. kawawa naman nasubsob.”

“Yung sanay kana masaktan makapagpasaya lang ng iba,” komento naman ng isa pa.

“Ang cute na nakakatuwa c baby eh cute2x eh sabay gulat xa eh,” pagbabahagi ni @abbyaguilaagripa.

May hiling naman si @felixogal, aniya, “I wish i could be as patient & innocent as this cute puppy in life.”

Talaga namang purong goodvibes ang hatid ni Binsoy para sa mga netizens. Kaya ano pa bang hinihintay mo, gawan mo na rin ng DIY bisikleta ang alaga mo! (Moises Caleon)