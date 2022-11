Talupan Grab, Move It deal

Mukhang napapaikutan ang batas sa nangyaring backdoor deal ng Grab Philippines at Move It kaugnay sa ginawa nilang pagsasanib-puwersa.

Kaya sa tingin ko ay may punto ang Kongreso para busisiin ang pangyayari para hindi maging ehemplo sa iba pang negosyo sa ating bansa dahil pasakit sa taumbayan lalo na sa mga commuter ang epekto nito.

Kaya naman sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development ay ginisa ang Philippine Competition Commission (PCC) dahil sa patuloy na face increase pero ang katapat lamang ay pagpapataw ng multa ng PCC sa ginagawang overcharging ng Grab.

Ikinainis ni Marikina Rep. Stella Quimbo ang kabiguan ng PCC na ipagbigay-alam ang pagtataas ng Grab sa kabila na ang bansa ay malayo pa sa pag-recover dulot ng pandemya.

“Parang hindi ko yata matanggap na hinihintay ninyo dun sa regulated entity ang kanilang compliance. Nung ako po ay nasa PCC, sinet-up po namin ang sistema para lahat po ng datos sa pricing nakikita po ng mga regulator. Hihintayin natin sila mag-report? Kung ganun ang sistema, alam na po natin ang magiging laman ng report”, pahayag ni Quimbo.

Inatasan din ni Manila 3rd District Rep. Joel Chua ang Grab at Move It na isumite sa House Committee on Transportation ang mga dokumento ng kanilang naging bentahan o acquisition agreement.

Sabagay dapat malaman ang estado ng dalawang transportation network vehicle service (TNVS) operator lalo na’t nasisilip na iligal ang kanilang ginawa.

Pursigido ang maraming mambabatas na patawan ng karamptang parusa at multa ang nasa likod ng bentahan

Mabuting mahimay ang buong ganap sa bentahang ito dahil sa bandang huli ay mga commuter naman talaga ang apektado.

Para sa akin hindi sapat ang multang ipinapataw ng PCC sa ginagawang paglabag ng Grab at iba pang TNVS dahil kadalasan ay ipinapasa lang naman sa commuter ito bukod pa sa nakatitiyak akong barya lang ang multa kesa sa ipinapataw nilang pagtataas ng singil sa pasahe ng kanilang mga pasahero.

Panahon na para rendahan ang diskarteng ito ng mga TNVS para matigil na sila sa sobrang paniningil nang hindi dumadaan sa tamang proseso.