Sey niyo Ria, Paulo? Janine, Zanjoe mas bagay na magdyowa

Almost full-force ang all-star cast ng upcoming Kapamilya serye na “Dirty Linen” sa pangunguna nina Zanjoe Marudo at Janine Gutierrez sa nagdaang trade launch event ng TV5.

Sabay rumampa sina Zanjoe at Janine nang i-announce na mapapanood din sa Kapatid network ang kanilang primetime teleserye. At marami ang nagsasabi na bagay na bagay sila, na parehong matangkad, magaganda ang katawan, at pati na ang kumbinasyon ng mga itsura nila ay kering-keri, ha!

Naku, ano kaya ang masasabi nina Ria Atayde, Paulo Avelino, ha? Ang agang pang-iintriga, di ba?

Anyway, star-studded din ang cast nito nang dumagsa rin on-stage sina Francine Diaz, Seth Fedelin, John Arcilla, Joel Torre, Angel Aquino, Janice de Belen, Christian Bables, at Jennica Garcia sa kauna-unahan niyang Kapamilya show.

Sa IG story post din ni Janine, todo-flex siya na kasama niya ang kanyang mga castmate sa pinakabago niyang Kapamilya project na naroon sa TV5 Trade Launch.

Samantala, rumampa din sa TV5 Trade Launch ang ilang bigating Kapamilya stars, tulad nina Zsa Zsa Padilla, Ogie Alcasid, at Regine Velasquez mula sa “ASAP Natin ‘To,” na patuloy pa ring napapanood sa TV5 alongside ang hit noontime show na “It‘s Showtime,” pati ilang kinagigiliwang Kapamilya teleserye kabilang ang “Mars Ravelo’s Darna,” “The Iron Heart,” at iba pa.

Hindi pa rito natatapos ang pasabog ng ABS-CBN sa TV5 dahil ipapalabas din soon ang mga nagbabalik nitong talent search programs na tinutukan ng sambayanan, tulad ng “The Voice Kids” at “Pilipinas Got Talent” matapos itong i-anunsyo rin sa trade launch ng Kapatid network. (Rb Sermino)