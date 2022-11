RITM `di lulusawin, walang masisibak na staff – DOH

Tiniyak ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergeire na hindi bubuwagin ang Research Institute for Tropical Medicine (RITM) sakaling maging batas na ang panukalang lilikha sa Center for Disease Control (CDC).

Ayon kay Vergeire, hindi malulusaw ang RITM sa halip ay ipapaloob ito sa CDC.

Kinalma rin nito ang mga pangamba na masisibak din ang mga empleyado ng RITM kapag binuwag ang ahensiya.

“Wala rin hong katotohanan na merong mga tao from RITM na hindi maa-absorb o mawawalan ng trabaho. There is no truth to that,” sabi ni Vergeire sa isang press briefing.

Binigyang-diin ni Vergeire na palalakasin pa nila ang RITM dahil ipapaloob ang ahensya sa CDC kung saan madadagdagan pa ang kanilang pondo at mas maraming eksperto ang makukuha para tumulong sa pamahalaan.

Ang RITM ay isang health research facility na matatagpuan sa Muntinlupa City. (Issa Santiago)