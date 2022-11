Nagtaka pa ako nang minsang mabanggit ko sa isang klase ko sa kolehiyo ang salitang ‘promdi’.

Bihira na ang nakauunawa sa salitang kolokyal na ito buhat sa pinaikling katagang ‘from the province’ sa Ingles. Promdi o from the province. Galing sa probinsya, napadpad at nanirahan sa lungsod partikular sa Kalakhang Maynila.

Popular ang salita ilang dekada na ang nagdaan. Naging bahagi ng ating kulturang popular ang ‘promdi’ at nabigyan ng imahen sa pelikula at telebisyon bilang isang naliligaw na tao, may dalang bayong na puno ng gulay at manok. Sa palabas, magsasalita ang isang promdi nang may matigas na punto, maaaring Batangueño o Ilonggo.

Dahil bago sa lungsod, mapagsasamantalahan ang promdi. Bukod sa maliligaw, mawawala ang ibang gamit. Tatagain sa bayad sa kung anong bibilhin. Muntik na ring masagasaaan ng mga rumaragasang sasakyan. At ang karaniwang katuwiran ng promdi kung bakit sila pumunta sa lungsod: makikipagsapalaran.

Makikipagsapalaran, mula sa salitang-ugat na ‘palad’ o magpapatangay sa guhit ng palad, dahil kakaunti ang oportunidad sa lalawigan. Narito nga naman sa lungsod ang maraming trabaho, narito ang sentro ng pamahalaan at komersyo. Narito rin ang naglalakihang unibersidad kung kaya naman libo-libong mag-aaral buhat sa lalawigan ang dumadayo dito. Maninirahan habang nag-aaral. May ibang uuwi sa lalawigan kapag nakatapos. May ibang mananatili na nang matagal. Magkakapamilya, magiging permanenteng residente. Iiwan na ang pagiging promdi.

Hindi naman kasi talaga madali ang mamuhay sa lungsod lalo’t sanay ka sa kapayapaan ng lalawigan. Lalo’t ang lugar kung saan ka namulat ay mabubuti, magkakakilala, nagtutulungan ang mga tao. Hindi mo dapat asahan iyan sa lungsod. Oo nga’t may tutulong sa iyo pero mas madalas na may magsasamantala sa iyo lalo’t nalaman nilang promdi ka. Ibig sabihin, hindi mo pa taglay ang pagiging alisto sa lungsod.

Walang makapagsasabi kung kailan nawawala ang pagiging promdi sa isang tao. Hindi ito mabibilang sa tagal ng paninirahan, sa dami ng naging kaibigan, o kung lubha ka nang maingat at hindi na naliligaw. Napakalaki ang lungsod ang lahat ng uri ng pasikot-sikot sa buhay.

Kaya ko naman naging paksa ito ay dahil nga hindi na popular sa kabataan ang salitang ‘promdi’. Bakit? Kasi bawat lalawigan ay may lungsod na maaaring kumatawan sa mas malaking lungsod ditosa Kalakhang Maynila. Nasa lalawigan na rin naman ang naglalakihang malls. Maingay na rin sa sentro. At sa totoo lang, marami na ring nananamantala at manloloko saan ka man mapadako.

Hindi na rin katulad dati, madali nang marating ang lungsod. Maraming barko at bus. May mga kolorum na van. May mga kompanyang nagbibigay ng diskuwento sa pamasahe sa eroplano. Madali nang maglakbay kaya naman madali na ring maglabas-masok sa lungsod. Bagamat alam kong hindi mawawala ang hindi pa nakakapunta sa malaking lungsod, bihirang-bihira naman ito sa kasalukuyan.

Kung mayroon mang hindi makapaglakbay, sigurado akong napanood, nabasa, o nakita na sa telebisyon at sa mas malawak na nararating ng internet ang tungkol sa pamumuhay sa maingay at mausok na lungsod.

