PBBM may P11B ayuda sa mga mangingisda

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos na magbebenepisyo ang “poorest of the poor” sa P11.2 bilyon Philippine Fisheries and Coastal Resiliency (FishCoRe) Project.

Nabatid na kumpiyansa si Marcos na siyang kalihim rin ng Department of Agriculture na ang FishCoRe project ay makakatulong sa gobyerno para solusyunan ang fishery sector.

Ayon kay Undersecretary Cheloy Garafil, officer-in-charge ng Office of the Press Secretary, ang pahayag ay ginawa ni Marcos matapos na aprubahan ng National Economic and Development Authority (NEDA) ang FishCoRe project kung saan magbebenepisyo ay 354,905 rehistradong mangingisda sa 24 lalawigan na may coastal at marine areas na aabot sa 32 milyon hektarya.

Nabatid na ang fishery project ay dinisenyo para lumikha ng 26,877 trabaho at tumulong sa administrasyong Marcos na tiyakin ang food security sa pamamagitan ng “improved aquaculture production, increased fish stocks, provision of diversified livelihood opportunities at mataas na sahod sa mga mangingisda.

Sa ginanap na pulong sa pagitan ng NEDA officials, pinuri ni Marcos ang timing nang pag-apruba sa fishery project. (Juliet de Loza-Cudia)