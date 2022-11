Paslit nagpamangha sa kanyang cooking skills

Future chef! ‘Yan ang 6-anyos na si Matt Adam mula sa Rizal na kamakailan lang ay nag-viral dahil sa kanyang video habang nagluluto.

Ibinahagi ito ng kanyang mommy na may username na @bebbuceta sa kanyang TikTok account. Caption niya, “Cooking his favorite sinigangang! Every time na magluluto lagi siyang excited at nag oofer na siya na daw ang magluluto kaya sige goooo. Para mas matuto kapa, soon may Chef na ko.”

Mula sa paghahanda ng ingredients, paghihiwa ng angkop na sukat nito, at sa mismong pagluluto ay makikitaan mo na tila sanay na sanay na ang paslit sa kanyang mga galawan.

Ang putahe na kanyang niluluto sa video ay sinigang na baboy na isa umano sa mga paboritong ihanda ni Matt. Bukod dito, nagluluto rin siya ng adobo, nilaga, at marami pang iba.

Sabi ng kanyang mommy, noong 4-anyos umano nakahiligan na ng paslit ang pagluluto kaya naman mula noon ay hinahayaan na nila ito sa mga nais niyang gawin pero syempre may karampatang gabay pa rin lalo na sa paggamit ng mga tools sa kusina.

Umani na ito ng higit 1.5 milyong views at libo-libong reaction mula sa mga netizen na bilib na bilib sa talent ni Matt.

Para kay @eloiii06, ani, “Talo pa ako nung bata!”

“Mama said: “pwde kana mag asawa ank marunong kana mag luto,” kwelang hirit ni @bbfkenji.

Tila advance naman mag-isip ang user na si @skinsmile, aniya, “Swerte ng mapapangasawa neto soon.”

“Good job baby boy [loveface] good job din kay mommy,” puri naman ni @louisse_exequille03. (Moises Caleon)