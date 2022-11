Nanay nina Erik, Aicelle magkasunod na pumanaw

Magkasunod na pumanaw ang mga ina ng mga singer na sina Aicelle Santos at Erik Santos.

Pumanaw noong nakaraang November 24 ang ina ng Kapuso singer na si Aicelle Santos na si Mrs. Leonila Santos. Sa Instagram post ni Aicelle, pinost nito ang photo ng isang yellow butterfly na dumapo sa kaliwang kamay niya.

“I know this is you ma. Fly free now. Mahal na mahal na mahal po kita,” caption pa ni Aicelle.

Noong nakaraang August pinasok sa ICU ng ospital ni Aicelle ang kanyang ina dahil na-cardiac arrest ito at na-comatose. Simula noon ay hindi na raw nagising si Mrs. Santos.

November 25 naman ay pumanaw ang ina ng Kapamilya singer na si Erik Santos na si Mrs. Angelita Ramos Santos.

Post ni Erik via Instagram: “She is finally home with Jesus. I love you so much, Nanay.”

Sa isa pang post ay may caption na: “Mahal na mahal na mahal kita, Nanay.”

Lung cancer ang sanhi ng pagkamatay ng 66-year old mother ni Erik. (Ruel Mendoza)