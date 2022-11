Musong Castillo, Tonton Gutierrez nagpasiklab sa NPC golf tourney

PUMALO si Musong Castillo ng four-over 76 para angkinin ang low gross trophy, samantalang kumana ng 68 ang aktor na si Tonton Gutierrez para sa net crown upang magsalo sa top honors ng National Press Club (NPC) golf tournament sa Wack Wack West course nitong Biyernes.

Umiskor si Conrad Banal ng 70, may 71 si Alex Magno, habang may even par 72 si Roger Garcia para maghari rin sa kani-kanilang dibisyon sa 18-hole tournament na highlight sa 70th anniversary celebration ng NPC.

Isinagawa rin ang torneo para makalikom ng pondong ilalaan sa mga proyekto ng top media organizations gaya ng scholarship grants para sa mga deserving na anak ng mga NPC member.

Nangibabaw din ang aktres na si Glydel Mercado sa ladies division sa torneong suportado ng Megaworld, San Miguel Corporation, Converge, APEX Mining Company president and CEO Louie Sarmiento, Philippine Basketball Association, Philippine Sports Commission, PCHLC 1st vice president Jay Pena Son, Sammay Yuquico of K-Plast, Pasay City Host Lions Club President Frederick Cabalbag at International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI).

Kabilang rin sa mga sumuporta sa golfest sina DSWD Secretary Erwin Tulfo, National Irrigation Authority (NIA) Administrator Benny Antiporda, Negros Occidental Rep. Arnie Teves, Davao City Rep. Paolo Duterte, 1PACMAN Partylist Rep. Mikee Romero, Benguet Rep. Eric Yap, Cagayan Economic Zone Authority (CEZA), Atty. Dhalia Salamat at ang RICH Corporation. (Abante Sports)