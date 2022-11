Maynila, Valenzuela, Quezon City, Marikina bakbakan sa ‘Sama-Samang Tinig ng Pasko’

Mas pinabongga at pinasaya ang Christmas campaign ng TV5 ngayong taon dahil sa inaabangang “Sama-Samang Tinig ng Pasko Christmas Chorale Showdown” kung saan magtatapatan ang pinakamagagaling na mga chorale groups mula sa mga barangay ng Maynila, Valenzuela, Quezon City, at Marikina.

Inaanyayahan ang lahat sa isang trade fair-like event kung saan tampok ang ilan sa pinakamagaling na chorale groups ng Metro Manila. Sampung grupo ang maglalaban simula Nobyembre 19 sa isang barangay sa Maynila, Nobyembre 20 sa Valenzuela City, Nobyembre 26 sa Quezon City, at Nobyembre 27 sa Marikina City. Ang mga magiging hurado dito ay mga celebrity guests, mga opisyales ng bawat local government units, at guest judge na magbibigay ng performance at saya sa mga manonood.

Ang dalawang grupo na mananalo sa bawat siyudad ay tatanghalin bilang Top 8 at mabibigyan ng pagkakataong makasama sa Grand Finals na gaganapin sa Ayala Malls Feliz sa Disyembre 17. Ang mga papremyo dito ay P300,000 plus PBA singing appearance para sa 1st Prize; P150,000 naman para sa 2nd Prize; at P100,000 para sa 3rd Prize. Ang iba namang mga finalists ay makakatanggap ng P10,000 bawat grupo.

Ang chorale competition na ito ay partnership ng TV5 with Joy Expert Dishwashing Liquid. Special thanks din para sa Sting, Milkita Lollipops & Candy, Flanax, Paracetamol Tempra, Alaska, Eden, Dr. S. Wong’s Sulfur Soap, C2, Knorr, at sa Ayala Malls Feliz bilang opisyal na venue partner para sa Grand Finals.

Ang “Sama-Samang Tinig ng Pasko” ay isa sa mga activities ng 2022 Christmas campaign ng TV5. Noong 2021, nanguna ang Kapatid Network sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa pagsisimula pa lamang “Ber Months.” Ang Christmas theme ng mga festivities ngayong taon ay nakasentro sa mensahe ng TV5 na “Iba’ng saya Pag Sama-Sama!” (Don Sermino)