Lolo natuklasang may bala sa leeg

Ikinagulat ng isang 95-anyos na lolo ang natuklasan niya nang magpa-Xray, dahil meron palang nakabong bala sa kanyang leeg!

Siya si Zhao He mula sa Shandong, China. Si Zhao ay isang beterano at survivor sa madugong World War II. Kamakailan lang ay nagtungo siya sa ospital upang ipacheck-up ang pananakit na nararamdaman niya sa kanyang leeg bunsod ng aksidenteng pagkahulog niya sa kanilang balcony.

Sumailalim siya sa iba’t ibang test upang matukoy ang kanyang iniinda. Pagkaraan lumabas ng kanyang X-ray ay napag-alaman ng mga doktor na imbes na injury o fracture ay bala ang kanilang nakita sa leeg ng lolo.

Ayon sa interogasyon kay Zhao, wala naman umano siyang natatandaan na nabaril siya noon habang sumasabak at ipinapadala pa siya sa mga gyera gaya ng WW2 at Korean War maliban sa mga multiple at minor injuries.

Sa isinagawa namang pagsusuri, na-conclude ng mga doktor kung ano ang posibleng nangyari sa bala. Pumasok umano ito sa kanan na butas ng ilong ng lolo at dumaan sa kanyang upper jaw na dumiretso sa leeg.

Talaga namang mapapakamot ka sa ulo at mapapatanong sa sarili kung posible ba talagang mangyari ang ganitong eksena.

Matapos ang lahat ng pagsusuri, nais sana ni Zhao na ipatanggal na ito sa pamamagitan ng surgery subalit ayon sa mga doktor, delikado umano ito dahil maaaring may matamaan na blood vessel na malapit sa kinalalagyan ng bala.

Dagdag pa rito, nilinaw din ng mga sumuring doktor na wala namang magiging problema o anumang komplikasyon sa lolo kahit ‘di ito tanggalin. At dahil nawala na rin naman ang pananakit ng kanyang leeg, napagdesisyunan niya sampu ng kanyang pamilya na hayaan na lamang ito. (Moises Caleon)