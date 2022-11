Libre na shabu, marijuana, party drugs ‘pag adik walang kulong- Bato

Nangangamba si Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa na lalong mamayagpag ang ilegal na droga kapag pumasa ang batas na nagbabawal ikulong ang mga ito at sa halip ay isailalim sa rehabilitasyon.

“Sa akin hindi mo talaga matanggal sa point of view bilang law enforcer, nabibigatan ako sa punto de vista ng law enforcement agency nakakatakot na libre na kayo mag-shabu, mag-marijuana, party drugs kasi kapag kayo ay nahuli ‘di na kayo makukulong. Pati sa kabataan ang dating sa kanila parang okay na. ‘Wag naman sanang masamain ang aking proposed measure kasi ‘yan ang aking naobserbahan during war on drugs, ang mga nakakulong naaawa tayo ‘di nakakatulog sa kulungan tapos rehab centers natin nakatiwangwang so naisip namin noon kung tuloy-tuloy war on drugs mas maganda kung i-decriminalize ang drug use. Pero ngayon lumuluwag tayo nawala ang Oplan Tokhang.”

Bunsod nito ay nagdalawang-isip si Senador Bato sa isinusulong niyang panukalang i-decriminalize o huwag nang gawing krimen ang paggamit ng ilegal na droga.

Kasunod rin ito sa mahigpit na pagtutol ng law enforcement sector tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board dahil sa paniniwalang magbibigay umano ito ng maling signal sa publiko na ayos lang gumamit ng droga dahil hindi naman sila makukulong.

Ayon sa Senador, kinokonsidera niya umano ang posisyon ng law enforcement agencies habang

kinokonsidera rin naman niya ang stand ng Department of Health at iba pang kasamahang senador na pabor sa i-decriminalize ang drug using at sa pamamagitan ng pagdeklara sa user bilang biktima at isailalim sa rehabilitasyon.

“With the recent opposition from law enforcement, sabi ko suspend muna hearing kasi debate ‘yan pagdating diyan, mag-hearing pa tayo uli, pag-aralan nating mabuti ito dahil on my part ayaw kong sisisihin din pagdating ng araw na lumala ang drug addiction sabihin nila dahil sa Bato law na ‘yan kaya lumala ang problema gaya sa juvenile deliquency may nagsasabi dahil sa isang senador,” ayon kay Dela Rosa.

Maaring magdaos na lamang umano sila ng isang pagdinig upang pakinggan ang lahat ng panig bago magpasya ang komite.

Kasabay nito, ipupursigi rin ni Dela Rosa ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad laban sa drug trafficker.

“Ako, talagang isusulong ko ang batas na ‘yan kahit maging unpopular ‘yan, kung marami mag-oppose marami rin naman sumasang-ayon magkaiba naman ‘yan. Ang users ay biktima pero ang drug trafficker dapat bitayin dahil sila ang nagpapasasa sa droga na sinisira ang buhay ng mga biktima save the user jail the pusher,” ayon sa senador.

Ayon pa sa senador, firing squad ang nais niya upang hindi umano pamarisan.

“Execution by shooting para makita ng maraming tao para matatakot sila na gagawin dito ‘yan sa Pilipinas,” dagdag ng senador. (Eralyn Prado)