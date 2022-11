Lalaking walang binti sikat sa pagbirit ala-Erik Santos

Petmalu sa pagbirit ang isang PWD lalaki na nag-viral sa Facebook! Siya si Diego Garcia na buong husay inawit ang kantang ‘Kulang ako kung wala ka’ ni Erik Santos.

Mapapanuod sa video na hawak niya ang microphone na tila nagvi-videoke. Humakot ito ng higit 11 milyong views.

‘Di naman naging hadlang ang kapansanan ni Diego upang ipamalas ang angking talento at abilidad niya sa larangan ng pagkanta. Mula sa mababang notes ng kanta hanggang sa rurok ng birit nito ay basic na basic lang para sa kanya.

Bukod dito, nakatanggap din ito ng iba’t ibang komento mula sa mga netizen na na-amaze sa kelot.

Gaya na lamang ni Gary Agravente, aniya, “Nice.. Proud to see you ,inspite of what u are God give u a superb talent.. Be proud amigo.. Go go go..fight fight fight for life. GOD BLESS YOU!”

“Nakaka inspired kna man sir,,,mabuhay ka,” hirit ni Mariam De Mesa.

Napa-omg naman si Edita Ballesta Punla, sabi niya, “Omg! You are so good and blessed in so many ways. God love you much and so am I. Keep it up..thank you beautiful rendition. You put tears in my eyes and made realise no matter what we go thru in life. Life must go on and be thankful. You are an inspiration to the world.”

“Wow bilib naman sa confidence mo kuya,proud of u po…gd luck and godbless us all always,” pagbabahagi ni Emily Trinidad Magdirila.

“Hindi hadlang ang kapansanan salute sayo kuya,” puri ng user na si MrKram Yap. (Moises Caleon)

Panoorin ang kanyang birit: