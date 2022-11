L-Jay Gonzales, FEU Tamaraws tinuldukan 85th UAAP sa panalo

BINIGYAN ng magandang pagtatapos ni L-Jay Gonzales ang kampanya ng Far Eastern University (FEU) Tamaraws sa 85th UAAP men’s basketball tournament sa pagpaslang sa Santo Tomas Growling Tigers, 77-62, Sabado sa ikalawang laro ng quadruple-header sa Araneta Coliseum.

Bumida si Gonzales na nagtapos ng game-high 15 puntos, apat na rebounds, apat na assists at dalawang steals na kinaldag ang UST na wala ang main-gunner nitong si Nic Cabanero na may iniindang ankle sprain.

Tinuldukan ng Morayta-based squad ang kanilang kampanya ng magandang panalo na tinapos ng mainit na 19-puntos sa huling bahagi ng fourth period upang dalhin ang 60-53 patungong 72-53 abante sa nalalabing tatlong minuto sa laro sa pagtutulungan nina Bryan Sajonia, Xyrus Torres, at Patrick Tchuente

“I told them yesterday in practice ‘yung situation namin today is really something different because we did not make the Final Four,” wika ni Tamaraws coach Olsen Racela. “Sanay kami na may post-season but I told them we could also do something different, in the past five years we always finish with a loss. Matapos naman ‘yung season with a win.”

Nag-ambag si Sajonia ng 11 points at apat na steals, habang kumarga si Torres ng 10 points, samantalang nagdagdag si Patrick Sleat ng siyam puntos, pitong rebounds at apat na assists.

Aalis lamang sa Tamaraws si Ximone Sandagon sa susunod na season na tumapos ng 5-9 marka sa ika-anim na pwesto, habang patuloy sa pagtanggap ng kanilang ika-12 losing streak ang Grolwing Tigers sa 1-12 kartada.

Nanguna para sa Growling Tigers si Ivan Lazarte na nagtapos sa 13 puntos, habang sinundan siya ni Christian Manaytay sa 10 points, pitong rebounds at apat assists, gayundin si Adama Faye na may nilikhang 10 points at 18 rebounds kasama ang walong turnovers, na nakatakdang tapusin ang huling laro sa Miyerkoles kontra sa naghahanap rin ng Final Four na De La Salle University sa alas-2 ng hapon. (Gerard Arce)