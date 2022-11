Kenneth Dreyfuss Roque Ong fashion photographer na, designer pa

Si Kenneth Dreyfuss Roque Ong ay isinilang sa Lipa City Batangas, bunso sa tatlong magkakapatid.

Lumaki si Kenneth ng palipat lipat ng tinitirhan dahil sa trabaho ng kanyang ama na isang opisyal na sundalo.

Bata pa lang sya ay namulat na siya sa fashion dahil sa kanyang ina na mahilig manahi. Naalala ni Kenneth noong bata pa siya ay may paboritong palabas sa telebisyon ang kanyang ina at lagi nitong ginagaya at tinatahi ang mga sinusuot ng bida. Nang dahil doon ay naimpluwensiyihan na din si Kenneth ng kanyang ina sa fashion.

Nakakaluwag- luwag ang buhay nina Kenneth noong siya ay bata pa. At dahil na-diagnose ang kanyang ina ng cancer at hindi naglaon ay pumanaw din ng taon 2000.

Mula noon hindi na naging madali ang naging buhay ni Kenneth. Ngunit hindi nagpatalo si Kenneth sa mga pangyayari at ginawa pa niya itong inspirasyon para magpursige sa kanyang pangarap.

Naging inspirasyon at gabay niya ang kanyang ina upang makapagtapos ng BS Nursing. Pagkatapos niyang magkolehiyo ay ginusto niya na ipagpatuloy ang kanyang hilig sa fashion. Ngunit mukhang hindi umaayon sa kanya ang lahat.

Dahil hindi sya marunong manahi ni gumuhit sa papel ay hindi niya magawa. Kahit gustong- gusto niyang maging fashion designer ngunit hindi niya magawa dahil kulang siya sa kaalaman. Kahit punong puno siya ng idea ngunit hindi niya alam kung paano nya ito gagawin kaya pinanghinaan siya ng loob at isinantabi ang kanyang pangarap maging isang fashion designer.

Ilang taong hinanap ni kenneth ang kanyang sarili at ang mga gustong niyang gawin. Nag trabaho siya sa isang radio station bilang DJ, nag-ahente ng sasakyan at nagtrabaho sa isang pharmaceutical company. Ngunit hindi maikakaila ni kenneth na talagang ang fashion ang kanyang puso.

Hanggang sa nahilig naman siya sa photography, at dahil nga hindi siya marunong manahi at gumuhit ng mga design.

Nagkaroon naman siya ng pagkakataon gamitin ang fashion photography para maabot niya ang kanyang pangarap. Ito ang naging daan para ma ipakita niya ang kanyang passion sa fashion.

Ang pagpasok nya sa mundo ng fashion photography ay hindi din naging madali, maraming naging pagsubok na dumating, maraming hindi naniniwala at maraming nangmaliit sa kanyang kakayanan.

Naalala niya minsan na may isa siyang kaibigan na nilapitan upang humingi ng tulong kung may kilalang Editor ng Magazine . Nais niya sanang mag- apply o mag- submit ng kanyang mga trabaho pero sinabihan siya na napaka-ordinary ng kanyang mga kuha at hindi pang magazine.

Halos dumating na sa puntong susukuan na ni Kenneth ngunit nanaig ang pagmamahal nya sa fashion.

Unti unting nakilala si Kenneth sa fashion photography at magkaroon ng pangalan sa industriya na kanyang ginagalawan.

Bumalik siya ng Lipa at dahil sa pagsisikap at pagmamahal sa fashion, naging maayos ang takbo ng buhay ni Kenneth.

Isa na rito ang pagkakaroon ng pagkakataon na ma published ang kanyang mga gawa sa local at international magazines.

Kahit siya ay isang kilalang fashion photographer ay nagawa niya gumawa ng proyekto na isang fashion show para sa mga batang may cancer. Naging matagumpay at maayos ang unang naging peoyekto niya sa naturang fashion show hanggang lumipas ang ilang panahon ay may tawag na natanggap siyang tawag na magpapabago ng kanyang buhay at tutupad ng kanyang pangarap.

Ang tawag ay isang imbitasyon para sumali sa isang fashion show bilang isang fashion designer at hindi isang fashion photographer.

Noong una ay hindi siya makapaniwala at malaki pa ang kanyang pag duda sa kanyang kakayahan.

Ngunit naisip din niya na baka ito na talaga ang pagkakataon upang matupad ang matagal na niyang pangarap upang maging fashion designer. At kamakailan lang ay nangyari na nga ang kauna-unahang fashion show niya.

Ang Una Per Cusa, isang fashion show for a cause sa Lipa City at dito na nga ipinakita ang kauna-unahang collection ni Kenneth.

Hindi rin niya inaasahan bilang isang baguhang designer na magiging mainit ang pagtanggap sa kanyang mga disenyo. Ayon na nga sa kanya ay hindi niya expected ang mainit na pagtanggap sa kanya collection. Dahil alam niya na maraming magagaling na designers ang Kabilang sa Fashion show na ito.

Tila nasa ulap umano siya noong lumabas sya at ng marinig ang malakas na palakpakan ng mga manonood. Sa puntong iyon ay bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng mga pinagdaanan niyang hirap at pagod para buoin ang kanyang collection.

Isang sikat na fashion photographer at ngayon ay panahon na Para Pasikatin naman natin si Kenneth bilang isang designer.