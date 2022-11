Karera Tips Ni JP Gonzales

Nobyembre 27, 2022/Linggo, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 9 Street Smart, 6 Moves Like Jagger, 2 Shine, 13 Sound Barrier

R02 – 6 Landslide, 5 Sophisticated, 7 Piece Of Cake, 13 Raga Muffin

R03 – 7 Greatest Joy, 2 Bucasgrande Island, 4 Jawo, 3 You Never Know

R04 – 13 Nards Bentetres, 12 Tons Of Gold, 4 Super Shelltex, 2 El Mundo

R05 – Entry No. 10, Entry No. 5, 4 Amor Mi Amor, 12 Victorious Passion

R06 – 6 Misaka 7 Maximum Speed, 3 Queen Margaux, 13 Space Jam

R07 – 10 Best Offer, 11 Rise Up, 5 Gee’s Favorite, 2 Isa Pa Isa Pa

R08 – 13 Sun Moon Lake, 2 Polloc Island, 5 Matukad Island, 1 Aroma

R09 – 12 Minotaur, 13 Salugnon, 10 Brilliant Move, 5 Broadway

R10 – Entry No. 3, Entry No. 5, 14 King Hans, 12 Prime Time Magic

R11 – Entry No. 8, Entry No. 4, 1 Raxa Bago, 3 Big Hook

R12 – 8 Calamian Island, 13 Blackburn, 10 Main Event, 12 All To Easy

R13 – 12 Sheikh Chariot, 5 Bordelle, 8 Hi Jack, 9 Color Blast

Solo Pick: Calamian Island

Longshot: Misaka, Minotaur