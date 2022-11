Kamara pipigain Grab, Move It sa tandem

Inatasan ni Manila 3rd district Rep Atty. Joel Chua ang mga opisyales ng Move it na ipaliwanag ang nangyaring deal sa Grab Philippines noong August habang mayroon pa nakabinbing suspenyon galing Department of Transportation-Technical Working Group (DOTR-TWG) ang nasabing kompanya.

Habang dinidinig sa House Committee on Metro Manila Development, muling binigyan diin ni Committee Vice Chair Rep. Chua na hindi sinang-ayunan ng TWG ang pagsasanib ng Grab Philippines at Move It at sa halip na sumunod ay direktahan sinuway ito ng Move It.

Matatandaan na ang mga ibang transport at consumer groups ay umalma sa naging “backdoor” transaction ng Move It at Grab kung saan sa Cebu City ay nagsagawa pa ng protesta ang mga grupo ng riders.

“Bakit po despite the fact na noong December 21, sinabihan na kayo ng TWG to permanently terminate your partnership with Grab, you defied the order of the TWG? The same division na nagbigay sa inyo ng power to participate in this pilot program?”, pahayag ni Chua.

“So sa tingin po ninyo hindi ito backdoor entry? Ang hindi ninyo tinuloy yung partnership so ang ginawa po ninyo, binili na po ninyo. Parang mas malala po yata yun,” dagdag pa nito.

Kasabay ng nasabing hearing, nagpahayag din ng matinding pagdududa ang mga mambabatas sa pangyayari gaya nila Marikina Rep. Stella Quimbo, Manila 1st District Rep. Ernix Dionisio at iba na nagsasabing, nagsasabing dapat busisiin at bantayan ang naging ‘backdoor” deal ng Move It at Grab para maging patas at mapangalagaan ang interes para sa ikabubuti ng mamamayan.