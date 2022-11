Kabayong Central Bank markado sa Philracom race

MAKIKILATIS ang husay ng kabayong Central Bank pag-arangkada nito sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas, Linggo.

Makakalaban ni Central Bank sina Smiling Lady, Shine, Angel Brulay, Chhrome Soft, Go Go Soriano, Moves Like Jagger, Inter State, Street Smart, Headstrong, Spaghetting Pababa, Pretty Meadow, Sound Barrier at Galloping Ghost.

Nakalaan ang P250,000 guaranteed prize sa karerang may distansiyang 1,400 metro, hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P150,000.

Mag-uuwi ang second placer ng P50,000, isusubi ng tersero ang P25,000, habang P12,500, P7,500 at P5,000 ang fourth, fifth at sixth, ayon sa pagkakahilera.

May13 races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) ngayong Linggo kaya tiyak na masaya ang mga karerista sa kanillang paglilibang.

Suportado ng Philippine Racing Commission, (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon ang mga ilalargang karera. (Elech Dawa)