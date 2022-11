Jema Galanza, Creamline asinta win No. 2 sa semis

Mga laro Linggo: (Araneta Coliseum)

2:30pm — Creamline vs Cignal

5:30pm — Chery Tiggo vs Petro Gazz

PILIT susungkitin nina Jema Galanza at ng three-peat seeking Creamline Cool Smashers ang ikalawang panalo sa semifinal round kontra sa nakabwenamano rin na Cignal HD Spikers sa unang laro ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference, Linggo, sa Araneta Coliseum.

Humarabas ang 25-anyos na tubong San Pedro, Laguna ng 14 puntos mula sa 12 atake at walong digs upang pangunahan ang mga lokal matapos pagbidahan ni Turkish hitter Yelo Basa ang laro sa 17 puntos kontra Petro Gazz Angels kamakailan.

Nagsanib-pwersa sina Galanza at Basa ng 28 puntos mula sa atake, habang sinuportahan ng mainit na laro ni team captain Alyssa Valdez sa 11 at Celine Domingo na may 10 puntos mula sa magandang pagmamando sa loob ni playmaker Jia Morado-De Guzman na namahagi ng 19 excellent sets.

“Everyone really went back to the basics when we were trailing. The team stayed composed,” wika ni De Guzman.

Winalis naman ng Cignal ang Chery Tiggo sa madikdikang 28-26, 25-17, 25-23 na pinagbidahan ni Tai Bierria sa 21 puntos at sinegundahan nina Angeli Araneta, Rachel Anne Daquis, Roselyn Doria at Ria Meneses.

“Every victory is a blessing. I just need to keep working and keep getting better,” ani Bierria na nakabawi sa Chery Tiggo sa eliminasyon nang sagasaan sila sa 1-3 set noong Oktubre 15. (Gerard Arce)