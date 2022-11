Jason Perkins, Phoenix binugbog Terrafirma Dyip

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

4:30pm Magnolia vs Meralco

6:45pm NorthPort vs Ginebra

PINAMUNUAN ng nagbabalik mula sa injury na si Jason Perkiins ang Phoenix Fuel Masters sa pagtatala ng matinding 135-84 panalo kontra napatalsik na Terrafirma Dyip sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena, Sabado.

Nagtala si Perkins ng 16 puntos, 3 rebounds at 1 steal upang tulungan ang Fuel Masters na pigilan ang tatlong sunod na kabiguan at manatili sa huling apat na silya sa pinaglalabanang walong puwesto sa quarterfinals.

“Right now, I don’t’feel everything on that injury. I just played my games and my teammates played well also just like Encho (Serrano),” sabi lamang ni Perkins.

“We just respect the other team playing without their import,” sabi naman ni Phoenix coach Topex Robinson.

Nakamit ng Fuel Masters ang pang-anim na panalo sa loob ng 12 laro at napatatag ang kapit sa pampitong silya sa kailangang walong koponan pagtuntong sa quarterfinals.

Ibinuhos ng Phoenix ang 26 at 41 puntos sa una at ikalawang yugto habang nilimitahn ang Terrafirma sa 13 at 17 puntos lamang upang agad na iwanan ng Fuel Masters ang walang import na Dyip sa unang hati.

Itinala ng Phoenix ang pinakamalaki nitong abante sa 55 puntos mula sa nakumpletong 3-point play play nii Serrano sa huling yugto sa 131-76.

Hindi nakapaglaro para sa Dyip ang import na si Lester Prosper dahil sa health and safety protocols upang malasap ang ikalawang sunod na kabiguan at mahulog sa kabuuang 1-10 panalo-talong karta. (Lito Oredo)