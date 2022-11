Jalen Green, Houston ginulantang Atlanta

SA pangunguna ng 30 points ni Fil-Am Jalen Green, umahon ang Houston mula 15-point deficit para agawan ng panalo ang dumayong si Trae Young at Atlanta 128-122 Biyernes ng gabi.

Naigapang ng Rockets ang panalo sa kabila ng big night nina Young at Dejounte Murray. Nagsalansan si Young ng season-high 44 points, umariba ng career-bests 39 points at eight 3-pointers si Murray.

Mainam ang nakuhang suporta ni Green mula kina Kenyon Martin Jr. at rookie Jabari Smith Jr. na nagsumite ng tig-21 markers.

Fouled out si Green sa final minute, split si Young sa free throws bago ang off-balance layup ni Garrison Matthews para ilayo ang Houston 124-119.

Isang free throw pa ni Daishen Nix na dinagdagan ng dalawa ni Matthews ay bumuka ang bentahe 127-119, 13 seconds na lang. (Vladi Eduarte)