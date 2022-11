DOH umalerto sa bagong Omicron BQ.1

Naglunsad ang Department of Health (DOH) ng “preparatory activities” kasunod ng deteksyon ng bagong sublineage BQ.1 sa bansa.

Gayunman sinabi ng DOH nananatiling nasa low risk ang healthcare utilization rate at ang preparatory activities ay ipinatupad para tiyakin na ang triage system ay nakaayos at nakahanda sa sandaling tumaas ang healthcare utilization rates.

Una nang iniulat ng DOH na may 14 kaso ng BQ.1 ang na-detect sa bansa kung saan tinawag ng mga eksperto na ang BQ.1 ay “highly transmissible and immune-evasive.”

Sinabi ng DOH na bukod sa healthcare capacity, paiigtingin rin ang surveillance at data -sharing system para mabantayan ang COVID-19 variants.

“This is to ensure that the “emergence of variant¬s is always captured, studied, and used to update vaccines,” dagdag ng DOH.

Muling umapela ang DOH sa publiko na magpabakuna ng COVID-19 vaccine para mapigilan ang severe at kritikal na impeksyon. (Juliet de Loza-Cudia)