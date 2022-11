Bersamin sisilipin ang proyekto! 4 ilog barado sa reclamation

Determinado si Senadora Cynthia Villar na maharangan ang mga reclamation project kaya lumapit na siya sa isang nakatataas na opisyal ng Malacañang para magpasaklolo.

Sa committee meeting ng Commission on Appointments para kay Lucas Bersamin bilang Executive Secretary, hiniling ni Cynthia ang tulong ng dating Supreme Court chief justice para maitigil ang mga reclamation project.

Partikular ang reclamation sa mga lugar na malalapit sa ilog sa Las Piñas at Parañaque.

Dahilan ni Villar, ang reclamation ay babara sa apat na ilog. Ito ay ang Las Piñas River, Parañaque River, Zapote River at Molino River sa Bacoor, Cavite.

Aniya, kapag hindi na nakadaloy ang tubig sa mga ilog na nabanggit papuntang karagatan ay magreresulta ito sa mataas na pagbaha sa Las Piñas.

“This is really very important to Las Piñas because if we don’t stop the reclamation, we will have from six meters to eight meters of floodwaters in Las Piñas which will be very difficult for all of us,” wika ni Villar.

Nangako naman si Bersamin na pag-aaralan ang naturang isyu at babalikan ang senadora kapag may sapat na siyang kaalaman dito.

Matatandaang dating namura ni Villar ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources dahil din sa reclamation project sa Manila Bay.

“Ako sinabi ko sa inyo, huwag niyong pakikialaman ‘yong aming daan doon. We have four rivers going out of that bay. Where will the river go – the water of the river go?” dating giniit ni Villar. (Ray Mark Patriarca)