Barbie pinagpiyestahan ng mga estudyante

Umaapaw sa galak ang puso ni Barbie Forteza nang malaman na pinagpipiyestahan siya ng mga estudyante ngayon.

Kasama na kasi ang Kapuso star sa lesson ng mga grade school pupil, at ang kanyang paglabas sa seryeng “Maria Clara at Ibarra”.

Mismong ang teacher na si @LTPSese ang nag-tweet ng snapshot ng mga bata sa classroom na nakataas ang kamay sa pag-uunahang sumagot sa tanong ng kanilang guro.

Nasa gilid ang isang LED TV na may larawan ni Barbie suot ang costume nito sa nasabing serye.

“Kasama ka talaga sa demo teaching mo (ko) Binibining Klay @dealwithBarbie!” caption sa natuwang photo.

Siguradong ang kuwento ni Jose Rizal ang paksa nila sa oras na `yon.

Rachel Carrasco ‘di patatalo sa ganda, kaseksihan ni Maggie Wilson

Unti-unti na ngang lumalabas ang mga photo nina Victor Consunji, Rachel Carrasco. Binalita ng Bilyonaryo PH ang pagbalandra sa social media ng mga larawan nina Victor at Rachel na nagbakasyon sa Paris.

Ayon sa Bilyonaryo PH, kung ipinagwagwagan na ni Maggie Wilson ang pagiging malapit nito sa businessman, royalty ng Thailand na si Tim Connor, tila pinangalandakan na rin nina Victor, Rachel ang kanilang pagiging malapit sa isa’t isa.

Kung loaded ng mga katangian si Maggie, hindi rin naman basta-basta si Rachel, dahil isang matagumpay na entrepreneur si Rachel na may-ari ng Consulting Agency, Bacon snack, cocktail strong drink in can na Rio at isang media company.

Bigatin din ang kaseksihan ni Rachel na fit and sexy rin.

May mga two-piece bikini post din si Rachel sa social media na nagpapatunay na gym enthusiast siya.

Maris kinahihiya ang height

Nabuko na walang kumpiyansa Maris Racal dahil sa kanyang height. Hindi akalain ni Maris na may makakapuna ng kanyang height.

“Nung sinabihan ako for the first time ng ang tangkad mo pala sa personal, I was unstoppable for 7 days. I wrote something and nawala back pains ko gosh I need that high again,” sabi ni Maris.

Marami ang nagagandahan kay Maris lalo na sa kanyang Pinay at innocent beauty, pero super effort pa rin ang dalaga na magpapansin sa social media, sa mga sexy post at OOTD.

Feeling nga kasi niya, kulang siya sa tangkad. Insecure siya sa kanyang height.