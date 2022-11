Azurin, ilang PNP exec biyaheng Interpol meeting

Nakatakdang bumiyahe patungong France si Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. para dumalo sa taunang pagpupulong ng International Criminal Police Organization (Interpol) upang mapagtibay ng mga kasaping bansa ang kampanya laban sa mga transnational crime.

Ayon kay Azurin, tatalakayin sa pulong ang mga napag-usapan sa 90th Interpol General Assembly na ginanap sa India noong nakaraang buwan kabilang dito ang financial crime, anti-corruption, cybercrime, crimes against children, DNA database ng mga missing person, at iba pang usapin.

“Ito `yung parang annual meeting ng lahat ng mga hepe ng kapulisan na member ng Interpol. So pa-finalize doon `yung mga resolution na napag-usapan doon sa Interpol sa India last month para nang sa ganun this will be operationalize by all police in the different Interpol member para sa ganun `yung exchange ng information between member countries mas madali at `yung laban po natin sa transnational crime ay medyo mas magkaroon ng ngipin at karamihan ng dini-discuss doon is more on the cybercrime, cybersecurity na naangkop yan na pinagtutuunan ng pansin ng ating director ng DICTM,” paliwanag ni Azurin.

Makakasama ni Azurin sa France ang ilan pang opisyal ng PNP. Inaasahang babalik sila sa bansa sa Disyembre 4. (Edwin Balasa)