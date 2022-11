Adamson Falcons buhay pa, Jerom Lastimosa naging bayani

BUHAY pa ang tsansa ng Adamson Soaring Falcons sa Final Four kasunod ng 64-63 panalo kontra National University (NU) Bulldogs sa game-winning triple ni Jerom Lastimosa sa nalalabing 5.5 segundo, Sabado, sa unang laro ng 85th UAAP men’s basketball tournament sa Araneta Coliseum.

“Alam ko na ‘yung dalawang tira ko hindi siya pumasok but I never gave up sa last shot. I think deserve ko naman mangyari iyun kasi pina-practice ko talaga everyday,” saad ni Lastimosa, nagtapos ng pitong puntos sa 2-of-8 shooting kasama ang limang rebounds. “Hindi lang everyday. Every morning, lunch, dinner,” dagdag ng 5-foot-10 combo guard.

Umangat sa 7-6 kartada ang Adamson para manatiling buhay ang pag-asa sa semifinals.

Naging masakit para sa Bulldogs ang dalawang magkasunod na split free throw ni Steve Nash Enriquez.

Dito na nabigyan ng opurunidad na isalpak ni Lastimosa ang inaabangang tres, habang nagmintis naman si Enriquez sa sariling tres sa nalalabing segundo upang bumagsak sa 9-5 kartada sa huling laro sa eliminasyon.

“I know si Jerom is struggling today, that was obvious because NU made adjustments. But yeah he made the most important shot of the game and before it happened, Lenda [Dounga] was able to carry us through,” wika ni Adamson head coach Nash Racela.

Nagbida para sa Adamson si Lenda Douanga sa 18 puntos at anim rebounds.

Mayroon pang nalalabing isang laro ang Adamson kontra Ateneo Blue Eagles sa darating na Miyerkoles.

Umaasa naman ang NU na matatalo sa dalawang nalalabing laro ang Ateneo upang makuha ang isa pang twice-to-beat advantage. (Gerard Arce)