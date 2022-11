Tumakas na preso binistay ng jailguard

NAUDLOT ang pagtakas ng isang preso matapos siyang barilin ng isang jail officer habang nasa aktong patakas ito sa Baguio City Police Office (BCPO) Station 7 jail kamakalawa.

Ayon sa BCPO Station 7, hindi na kinilala ang preso na 39-anyos at may kaso kaugnay ng Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 9165.

Sa report, galing umano ang jail officer at ang suspek sa Parole and Probation Office sa ground floor ng Baguio Justice Hall para sa kanyang (suspek) assessment at pabalik na sila sa BCPO Station 7.

Habang pabalik sa nasabing police station, bigla umanong tumakbo ang suspek palabas ng police jail dahilan para barilin ng jail guard ang nabanggit na bilanggo.

Tinamaan ang suspek sa katawan at nakaratay ngayon sa Baguio City General Hospital. (Allan Bergonia)