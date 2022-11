Rey Nambatac bumalik init, Painters nilunod Blackwater

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

4:30pm Phoenix vs Terrafirma

6:45pm San Miguel vs TNT

NATAGPUAN muli ni Rey Nambatac ang init ng paglalaro upang tulungan ang Rain Or Shine Elasto Painters sa paghaltak sa 116-97 panalo sa tuluyang napatalsik na Blackwater Bossing sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena, Biyernes.

Itinala ni Nambatac ang 21 puntos, 7 rebounds at 4 assists upang muling pamunuan ang Elasto Painters sa pagpapaangat sa karta nito sa 5-6 na nagpanatili sa tsansa nito sa pinag-aagawang huling apat na silya sa quarterfinals.

Tumulong naman ang bagong import nito na si Ryan Pearson na may 22 puntos, 12 rebounds, 5 assists at 1 steal, habang nagdagdag si Norbert Torres ng 13 puntos, 1 rebound, 1 assist at 1 block para sa Rain Or Shine na nakisalo sa ikawalong puwesto.

Tuluyan namang napatalsik ang Blackwater na nalasap ang ikaanim na sunod na pagkatalo at naghulog dito sa kabuuang 3-9 panalo-talo record.

Nagawang kumawala ng Painters sa ikatlong yugto matapos ang mahigpit na unang hati na huling nagtabla sa 45-all kung saan itinala nito ang pinakamalaking abante sa 21 puntos, 101- 80, mula sa isang tres ni Nick Demusis. (Lito Oredo)