Remulla pinatugis si Zulueta sa mga kaana

Inatasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation (NBI) na kontakin ang pamilya ni Sr. Supt. Ricardo Zulueta na hindi pa rin lumulutang matapos isangkot sa pagpaslang sa brodkaster na si Percival `Percy Lapid’ Mabasa.

“Yes, I’m asking the NBI to contact his family, so that they can know his whereabouts,” ayon kay Remulla.

Si Zulueta ang isa sa itinuturong utak diumano ng pagpaslang ay Lapid at sa sinasabing middleman sa New Bilibid Prison (NBP) na si Jun Villamor.

Kasama niya ang suspendidong Bureau of Corrections (BuCor) director general Gerald Bantag na inakusahan utak ng pagpaslang kina Lapid at Villamor.

Wala rin umanong kinatawan ni Zulueta ang lumutang sa preliminary investigation ng Department of Justice noong Miyerkoles.

“Kasi may presumption of innocence. Pag ginawa natin yan parang tayo nagko-condemn ng tao kaagad. We don’t really want to make a spectacle of that proceeding,” dagdag pa ni Remulla.

Nakatakda ang susunod na pagdinig sa Lapid murder case sa Disyembre 5. (Juliet de Loza-Cudia)