PSC Chairman Noli Eala optimistiko sa kaso ni JRU player John Amores

MATAGUMPAY na naisagawa ng Philippine Sports Commission (PSC) fact-finding committee ang coordination meeting Biyernes hinggil sa isyung kinasangkutan ng manlalaro ng Jose Rizal University (JRU) na si John Anthony Amores sa liga ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) noong Nobyembre 8.

Otimistiko si PSC Chief Jose Emmanuel “Noli” Eala matapos ang dalawang oras na closed-door investigation meeting na dinaluhan ng kinatawan ng lahat ng partido sa nasabing insidente mula sa National Collegiate Athletic Association (NCAA), Filoil EcoOil Centre at Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP).

“The meeting today intended to know what transpired, what has been done and what are the measures that can be recommended, so that the ecosystem of all amateur sports can be strengthen. Again, violence has no place in sports,” pahayag ng PSC.

“The Senate, together with the PSC, strongly adhered to this principle. As such, we are looking towards preventing and at the very least, minimizing incidents such as this in the future. We are happy that many of those who are involved or connected to the incident, particularly in the sport of basketball are here, and we are grateful for your presence,” ayon pa sa statement ng ahensiya sa ginawang pulong sa Rizal Memorial Sports Complex.

“We hope that we can be able to determine stronger measures so that we can move forward. It really creates an atmosphere of sportsmanship, teamwork, and excellence as mandated by the Philippine Constitution,” sabi nito.

“Ang PSC bilang punong ahensiya na nangangasiwa sa amateur sports ay labis na nababahala hindi lamang sa reputasyon ng sport ng basketball, sa organisasyon ng NCAA, at labis din kaming nababahala sa halimbawang ibinibigay sa mga kabataan, na naging pangunahing dahilan kung bakit isinagawa ang proseso sa paghahanap ng katotohanan sa insidente,” sabi pa ni Eala.

Sinabi din ng PSC chief na maraming natutunan sa pulong mula sa pahayag na ibinigay ng mga resource person at tiyak na gagawa sila ng sariling rekomendasyon at natuklasan para sa pag-aaral pati na rin ang paggamit ng naaangkop na kapangyarihan ng mga organisasyon.

Tiniyak din nito na ang PSC, sa kapasidad at awtoridad na ipinagkaloob ng batas, ay patuloy na magiging katuwang ng NCAA at mga organisasyon sa sports bagaman wala itong anumang intensyon manghimasok sa panuntunan, operasyon at desisyon ng mga organisasyon.

Nag-alok ang PSC ng libreng pagpapayo kay Amores sa pamamagitan ng PSC-MSAS Sports Psychology team. Ang pulong ang una at huling idaraos para sa nasabing usapin. Ang PSC ay maglalabas ng rekomendasyon pagkatapos ng pagrebisa at pagtalakay ng fact-finding committee. (Lito Oredo)

See related stories:

Hindi pa huli kay Amores

Basagulerong John Amores sibak sa JRU basketball, suspendido pa sa pag-aaral

Huwag agad basta husgahan si Amores