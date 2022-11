SA susunod na tatlong laro, garahe si Lakers guard Patrick Beverley.

Binagsakan ng NBA ng ‘three-game suspension without pay’ si Beverley dahil sa pagtulak kay Suns center Deandre Ayton.

“The suspension was based in part on Beverley’s history of unsportsmanlike acts,” bahagi ng statement ng liga.

Kulang 4 minutes pa sa 115-105 loss ng Los Angeles sa Suns sa Footprint Center sa Phoenix, unang na-foul ni Devin Booker si LA guard Austin Reaves na bumagsak sa paint.

Akmang lalapitan ni Ayton si Reaves, mula sa likod ay malakas siyang sinalya ni Beverley. Sadsad din ang 7-foot center.

Ejected sa laro si Beverley, binigyan ng flagrant foul 1 si Booker.

“Pat need to stop pushing people in the back man. Push them in the chest,” ani Booker pagkatapos.

Katwiran ni Beverley, pinagtanggol lang ang kakampi dahil akmang lalaktawan pa ni Ayton ang bagsak nang si Reaves. (Vladi Eduarte)