Nigerian, binudol empleyado ng LTO

ARESTADO sa entrapment operation ang isang Nigerian national at kasabwat na mag-ina matapos biktimahin ang isang empleyado ng Land Transportation Office (LTO) sa Silang, Cavite nitong Huwebes.

Kasong paglabag sa Article 315 (Swindling/Estafa) ng Revised Penal Code in relation to Section 6 of R.A. 10175 o kilalang “Cybercrime Prevention Act of 2012 at Sec. 5(a) (Aiding or Abetting in the Commission of Cybercrime) of Republic Act No. 10175 o kilalang “Cybercrime Prevention Act of 2012” ang kinakaharap ng mga naarestong suspek na sina Cyril Iheanacho Njoku, 48, may-asawa, Nigerian; Rosalinda Geronimo y Bernal, 53, may-asawa, government employee; anak nito na si Paulina Geronimo y Nia, 20, estudyante, pawang residente ng Block 49, Lot 18 Barangay Ipil 1 Silang, Cavite matapos ireklamo ni Nestor Castro y Agbayani, 62, empleyado ng LTO at stay in sa LTO Central Office, QC.

Sa kanyang reklamo, Agosto 30, 2022 nang nakatanggap siya ng friend request sa FB mula sa isang “Brian Lyndsey” na nagpakilalang miyembro ng US Military Service.

Naging magkaibigan sila hanggang sa nagsabi ang suspek na magpapadala ito ng pera na $387,000.00 at noong September 5, 2022 ng umaga ay nakatanggap siya ng tawag mula sa 09608987808 at nagpakilalang Rebecca Gomez ng Bureau of Customs (BOC) at nagsabing may dumating siyang package subalit kinakailangan niyang magpadala ng P5K para sa clearance.

Sa nasabi ring buwan, nakatanggap siya ng email mula sa BNL Cargo Company na nagsasabing naka-hold ang nasabing package at kinakailangang magpadala ng P7Kpara ma-release ito at karagdagang P10K

para umano sa security at fast delivery.

September 21, tumawag sa kanya si Gomez at nagsabing hindi maipapadala ang package dahil nasira ang sasakyan at kinakailangang magbigay siya ng P7K pampapagawa ng sasakyan.

October 9, muling nag-email ang Cargo company na humihingi ng P10K para mapabilis ang delivery ng package, karagdagang P7K para sa last payment at noong October 29 ay muling humingi ng P5K.

Nahalata ng biktima na tila biktima siya ng scam kaya humingi ng tulong sa pulisya kung saan isinagawa ang entrapment operation ng pinagsamang pwersa ng CPACRT, TL Cavite PACRT, QCDACT/QC-CPU na ikinaaresto ng mga suspek. (Gene Adsuara)