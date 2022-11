NCR, 5 rehiyon pa maraming nasayang na COVID bakuna – DOH

Inihayag ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Maria Rosario Vergeire na limang rehiyon sa bansa ang may pinakamaraming nasayang na bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Vergeire, kabilang sa mga nakapagtala ng pinakamaraming nasayang na COVID-19 bakuna ang Bicol Region, Central Luzon, National Capital Region, Central Visayas, at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Pero hindi nito binanggit kung ilang doses ng mga COVID-19 bakuna ang nasayang mula sa mga nasabing rehiyon.

Inilahad pa ni Vergeire na mula sa 31.3 milyong nasayang na bakuna, 24.4 milyong doses aniya ang na-expire habang pitong milyon ang hindi nagamit dahil sa mga kadahilanang may kinalaman sa temperature, kalamidad at mga lalagyan na nabinuksan pero hindi ginamit.

Sa 24.4 milyong doses umano ay 1.75% ang binili ng gobyerno, 70% mula sa pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan habang 10% hanggang 15% galing sa mga donasyon.

“Well kapag tinignan ho natin… ang estimate lang po natin `yung presyo na ginagamit natin across the board, across all of these vaccines would be P500. It’s around P1.1 billion,” she said.

Samantala, sinisi ni Go Negosyo founder Joey Concepcion sa pamahalaan, partikular na sa Health Technology Assessment Council (NTAC), ang sisi kung bakit napaso ang mga bakuna laban sa COVID-19.

Sabi ni Concepcion, karamihan sa mga napasong bakuna ay wala sa pangangalaga ng pribadong sektor at isa sa mga dahilan kung bakit ito na-expire ay natagalan bago maglabas ng guidelines ang HTAC.

Matatandaang milyon-milyong bakuna aniya ang nag-expire noong Hulyo, ilang araw lamang bago ilabas ng HTAC ang desisyong payagan nang bigyan ng second booster shot ang mga edad 50 pataas, at 18 hanggang 49-anyos na may comorbidity.

Mungkahi niya, iparehistro muna ang mga magpapabakuna sa susunod para masigurong ang mga bakunang bibilhin ay magagamit at maaari rin itong gawin ng mga local government unit. (Eileen Mencias)